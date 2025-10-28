Westcol pasó gran susto: joven burló la seguridad y lo sorprendió en plena transmisión

Durante una de sus transmisiones en vivo más recientes, el reconocido streamer colombiano Westcol vivió un momento inesperado que rápidamente se volvió viral.

El creador de contenido, quien se encontraba interactuando con sus seguidores en las calles de Cali, fue sorprendido por un joven que logró evadir al equipo de seguridad y acercarse directamente a él.

El hecho, que fue captado en tiempo real por miles de usuarios conectados, dejó una mezcla de sorpresa, tensión y humor, típica de las transmisiones del antioqueño, quien mantiene una gran popularidad en plataformas como Twitch, Kick y TikTok.

El momento en que el joven se acercó a Westcol

Mientras Westcol estaba con su equipo de trabajo en la piscina, un joven atravesó el cerco de seguridad y se le aproximó de manera directa. Con una sonrisa nerviosa, le pidió una foto.

“Uy, ¿qué pasó?”, dijo Westcol al notar su presencia, mientras el joven le respondía: “¿Me va a regalar una fótico?”. En medio de las risas, el streamer le contestó sorprendido: “¿Y usted de dónde salió, parce?”.

Según contó el muchacho, había ingresado por la parte trasera de un establecimiento. “Tómesela ahí en selfi, pues… pero cuidado, papi, no se meta a las casas, así le meten un tiro”, le advirtió el influencer con tono jocoso.

Westcol reaccionó con generosidad y reflexión

Pese al susto inicial, Westcol terminó posando para la foto y pidió a uno de sus acompañantes que le regalara 100 mil pesos al joven. Sin embargo, aprovechó el momento para enviar un mensaje a su equipo de seguridad, liderado por Andrés.

El clip, como era de esperarse, ya circula en redes sociales y acumula miles de comentarios, pues le recomendaron a Wetcol que reforzara su seguridad.