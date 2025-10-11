Westcol es acusado por presunto plagio en su nuevo sencillo musical

En las últimas horas, el streamer ha estado envuelto en una polémica tras lanzar su nuevo sencillo musical.

¿Cuál es la nueva canción Westcol?

Recientemente, Westcol, uno de los streamers más reconocidos de Colombia, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción titulada “Mi perra es”. A través de su cuenta de TikTok, donde acumula millones de seguidores, el creador de contenido compartió un fragmento del tema junto con el mensaje: “¿Ya escucharon mi nuevo sencillo?”, mientras aparecía interpretándolo en el videoclip.

“Esta canción me da mucha risa, estoy viendo videos con el audio”, comentó Westcol entre risas.

¿Por qué la canción de Westcol generó polémica?

La controversia surgió luego de que varios internautas señalaran un notable parecido entre el tema del streamer y una de las canciones más recordadas de la serie animada de Disney Channel, Phineas y Ferb, titulada “Mi playa es”.

Usuarios en redes sociales no tardaron en compartir comparaciones y comentarios, asegurando que el tema de Westcol tiene una gran similitud melódica con el de la serie, e incluso algunos llegaron a catalogarlo como una posible “copia”.

¿Qué dijo Westcol tras los comentarios de su sencillo?

"Me gusta más la de Phineas"; "Copio el ritmo más no la letra"; "La de Westcol es mucho mejor", fueron algunos comentarios de seguidores.