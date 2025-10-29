CANAL RCN
Westcol revela la millonaria cifra que gana en un mes: dejó a todos impactados

La cifra sorprendió a todos, y muchos seguidores destacaron su dedicación y esfuerzo.

Westcol
Foto Instagram @Westcol

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
06:15 p. m.
El streamer colombiano Westcol, uno de los más reconocidos y cotizados del país, sorprendió a sus seguidores al revelar la cantidad de dinero que ganó durante octubre de 2025.

¿Cuánto gana Westcol?

El creador de contenido, conocido por sus transmisiones en vivo y por ser el organizador del exitoso evento de boxeo “Stream Fighters”, compartió la asombrosa cifra durante una de sus recientes emisiones en vivo.

Mientras hablaba con sus seguidores durante un en vivo, Westcol comentó de manera relajada:

“Este mes me hice un millón doscientos mil dólares... Estamos hablando de otro nivel. Ese dinero me entró libre totalmente. Si la gente viera lo que entró de verdad, se va para atrás”, destacó.

Esa suma equivale a más de 4.600 millones de pesos colombianos, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Reacciones de los seguidores tras conocer la cifra que gana Westcol

Muchos de sus fanáticos expresaron admiración y orgullo por el logro del streamer, destacando su esfuerzo y crecimiento dentro del mundo digital. Sin embargo, otros pusieron en duda la veracidad de la cifra, cuestionando si realmente pudo haber ganado tanto dinero en tan solo 30 días.

Pese a las opiniones divididas, Westcol continúa transmitiendo con regularidad y fortaleciendo su comunidad en línea, consolidándose como una de las figuras más influyentes del streaming en Latinoamérica.

