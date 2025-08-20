CANAL RCN
Westcol se habría rapado tras perder su última pelea de boxeo: una foto que subió reveló cómo luce

El reconocido streamer perdió una pelea de boxeo con Mario Bautista, el influencer mexicano. ¿Hubo consecuencias?

Foto: @westcol en Instagram.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
12:36 p. m.
Luis Fernando Villa, el streamer que es reconocido como Westcol, participó en una nueva pelea de boxeo el pasado 17 de agosto de 2025.

Su rival fue Mario Bautista, el reconocido streamer y cantante mexicano, y el evento se realizó en el Palacio de los Deportes de México.

Los primeros rounds fueron intensos, pero, finalmente, Mario Bautista ganó por nocaut técnico y Westcol reveló que sufrió una lesión en su hombreo y que próximamente tendrán que operarlo.

Además, también indicó que a pesar de que la cirugía sea exitosa, los especialistas ya le advirtieron que no puede volver a participar en ninguna otra pelea de boxeo.

Luego de que la pelea se terminó, los seguidores de Westcol comenzaron a manifestar en redes sociales que tendría que cumplir la promesa de raparse el cabello por perder. Por lo tanto, el streamer apareció con una sorpresiva foto.

¿En verdad cumplió o todo se trató de un montaje?

Esta fue la foto en la que Westcol mostró un nuevo look en redes sociales

El pasado 18 de agosto de 2025, sobre las 10:20 de la noche, Westcol publicó una foto en su cuenta de X con un look corto y les preguntó a sus seguidores que cómo se veía.

En ese sentido, los internautas reaccionaron de inmediato y comenzaron a responder. Por un lado, un grupo de personas manifestaron que todo se trata de un montaje y que el streamer aún no ha cumplido la promesa, mientras que otros seguidores utilizaron un tono jocoso para comparar a Westcol con Maluma.

La foto en la que Westcol se ve con un look diferente es la siguiente:

¿Cuál fue el mensaje de Westcol tras perder la pelea?

Luego de que se confirmó la derrota de Westcol en la pelea, el streamer manifestó en su cuenta de X que lamentaba haber defraudado a sus seguidores y que ya estaba en el médico por la lesión en su hombro.

"Muchachos, gracias por todos los mensajes. Sé que les fallé, pero no podía dar más. Estoy con el hombro afuera, pero ya estable. Dios los bendiga y perdón de verdad", fueron sus palabras exactas.

