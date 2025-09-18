Yandel regresa a Colombia con un show “Reguetón Sinfónico”: fecha, precios y lugar

El reconocido artista Yandel, emocionó a todos sus seguidores tras anunciar su concierto sinfónico en la ciudad de Bogotá.

¿Cuándo será el concierto de Yandel?

Llandel Veguilla, más conocido como Yandel, volverá al Movistar Arena de Bogotá el 28 de noviembre. El pionero de la música urbana se prepara para marcar un hito en la historia del espectáculo. Se trata de un show llamado 'Yandel Sinfónico', un formato que fusiona la orquesta sinfónica con canciones de música urbana.

Este concierto especial representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, en la que reinventa sus éxitos y los presenta bajo una luz distinta, poderosa y emotiva. Canciones que han marcado generaciones se transformarán en versiones sin precedentes, creando un diálogo entre la energía urbana y la elegancia sinfónica, afirmaron en el anuncio del concierto.

Yandel y su trayectoria musical

Hay que recordar que el cantante inició su carrera como parte del dúo Wisin & Yandel y, con el paso del tiempo, decidieron separarse. Desde entonces, continuó como solista y logró consolidarse como uno de los artistas más reconocidos y cotizados del género urbano.

En el 2024, el artista recibió el reconocimiento en los Premios American Music por ser pionero del género del reguetón. Además, es el #1 en la lista de Billboard Latin Airplay y fue homenajeado con el Latin AMAs Pioneer Award 2024. Recientemente, fue nominado en los Latin Grammy en dos categorías.

Precios de las boletas del concierto de Yandel

La edad mínima para asistir al evento es de 18 años y en zona de menores de +16 años.

La preventa empieza desde el viernes 19 de septiembre a las 11 a.m. hasta el lunes 22 de septiembre a las 10:59 a.m. Mientras que la venta en general empieza a partir del lunes 22 de septiembre a las 11:00 a.m.

Los precios se encuentran desde los $180.000 + servicio hasta los $510.000 + servicio.