Yaya Muñoz causa polémica tras lanzar fuerte indirecta a La Toxi Costeña

Yaya Muñoz lanzó fuerte indirecta a La Toxi Costeña, generando varias reacciones entre sus fans.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre La Toxi Costeña?

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia dejó grandes amistades entre algunos concursantes, sin embargo, hubo participantes que siguen en disputa, luego de que se haya acabado el reality.

En esta ocasión, se trata de Yaya Muñoz contra Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña.

¿Cuál fue la indirecta de Yaya Muñoz sobre La Toxi Costeña?

La creadora de contenido tuvo la oportunidad de estar en una entrevista llamada 'Dimelo King' y aprovechó para sacar algunas verdades sobre sus excompañeros del reality.

Todo inició cuando mostró un desodorante, luego de recibir varias críticas sobre sus axilas. Aprovechó el momento para presentar también un producto contra la caspa, dando a entender que La Toxi Costeña sufre de esta condición.

Yo siempre cargo mi desodorante, pero además de eso, traje algo muy especial que le quiero enviar a alguien un tratamiento especial para la caspa, entonces quiero hacerle llegar este detallito que le traje... A ti, querida, sí te abandonó esto. Te lo voy a hacer llegar para que te trates, para ver si consigues marido, porque yo al mío sí lo voy a cuidar muy bien, pero tú no tienes a quién a cuidar, afirmó Yaya Muñoz.

¿Cuáles fueron las reacciones de sus seguidores tras la declaración de Yaya Muñoz?

Las reacciones de varios internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos, se sorprendieron ante la respuesta de la modelo.

"Yaya te pasaste y lo sabes"; "Pero Yaya, mande acondicionador también"; "La sacaste del estadio"; "Devoró", fueron algunos comentarios de internautas.

Es que recordemos que durante su participación en La casa de los famosos Colombia, ambas no tuvieron la mejor relación debido a los problemas de convivencia.

¿La Toxi Costeña se pronunció tras las declaraciones de Yaya Muñoz?

La artista de 'Macta llega' no se ha pronunciado y no ha reaccionado antes las declaraciones de Muñoz. Aunque el video desató una polémica, se espera que en las últimas horas, la cantante se pronuncia ante este hecho.