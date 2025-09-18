CANAL RCN
Tendencias

Yaya Muñoz causa polémica tras lanzar fuerte indirecta a La Toxi Costeña

Yaya Muñoz no se quedó callada y habló sobre las personas que le han criticado, específicamente de La Toxi Costeña.

Yaya Muñoz, La Toxi Costeña
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
10:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yaya Muñoz lanzó fuerte indirecta a La Toxi Costeña, generando varias reacciones entre sus fans.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético: así luce
RELACIONADO

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a un procedimiento estético: así luce

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre La Toxi Costeña?

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia dejó grandes amistades entre algunos concursantes, sin embargo, hubo participantes que siguen en disputa, luego de que se haya acabado el reality.

En esta ocasión, se trata de Yaya Muñoz contra Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?
RELACIONADO

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?

¿Cuál fue la indirecta de Yaya Muñoz sobre La Toxi Costeña?

La creadora de contenido tuvo la oportunidad de estar en una entrevista llamada 'Dimelo King' y aprovechó para sacar algunas verdades sobre sus excompañeros del reality.

Todo inició cuando mostró un desodorante, luego de recibir varias críticas sobre sus axilas. Aprovechó el momento para presentar también un producto contra la caspa, dando a entender que La Toxi Costeña sufre de esta condición.

Yo siempre cargo mi desodorante, pero además de eso, traje algo muy especial que le quiero enviar a alguien un tratamiento especial para la caspa, entonces quiero hacerle llegar este detallito que le traje... A ti, querida, sí te abandonó esto. Te lo voy a hacer llegar para que te trates, para ver si consigues marido, porque yo al mío sí lo voy a cuidar muy bien, pero tú no tienes a quién a cuidar, afirmó Yaya Muñoz.

¡Inesperado! Exparticipantes de La Casa de los Famosos revelan que ya no están juntos
RELACIONADO

¡Inesperado! Exparticipantes de La Casa de los Famosos revelan que ya no están juntos

¿Cuáles fueron las reacciones de sus seguidores tras la declaración de Yaya Muñoz?

Las reacciones de varios internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos, se sorprendieron ante la respuesta de la modelo.

"Yaya te pasaste y lo sabes"; "Pero Yaya, mande acondicionador también"; "La sacaste del estadio"; "Devoró", fueron algunos comentarios de internautas.

Es que recordemos que durante su participación en La casa de los famosos Colombia, ambas no tuvieron la mejor relación debido a los problemas de convivencia.

¿La Toxi Costeña se pronunció tras las declaraciones de Yaya Muñoz?

La artista de 'Macta llega' no se ha pronunciado y no ha reaccionado antes las declaraciones de Muñoz. Aunque el video desató una polémica, se espera que en las últimas horas, la cantante se pronuncia ante este hecho.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Andrés Parra reveló cómo ha enfrentado su adicción a las relaciones sexuales

Artistas

Jessica Cediel, tras una importante novedad médica, volvió a romper el silencio: ¿cómo se encuentra?

Redes sociales

Dani Duke revela diagnóstico de enfermedad autoinmune y genera preocupación en sus seguidores

Otras Noticias

Subsidios en Colombia

Nuevos pagos de hasta 500.000 pesos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Link para consultar con su cédula

Conozca cómo puede consultar con su cédula el pago del cuarto ciclo de estos subsidios.

José Mourinho

Richard Ríos tiene nuevo entrenador en Benfica: llega peso pesado al banquillo

Tras la salida de Bruno Lage, el Benfica anunció un peso pesado en Europa para ser su nuevo entrenador.

Disidencias de las Farc

¿Quién es alias Grillo, el peligroso criminal que conseguía drones para las disidencias de ‘Iván Mordisco’?

Cartagena

Hay alerta por la llegada de dos virus altamente contagiosos en Cartagena: ¿de cuáles se trata?

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje