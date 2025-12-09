¿Yeferson Cossio terminó su relación con Carolina Gómez? El influencer rompió el silencio

Yeferson Cossio, el reconocido influencer, se encuentra viajando por varios países asiáticos.

De acuerdo con lo que ha mostrado el creador de contenido en sus redes sociales, está viviendo la experiencia solo y ha estado alejado por estos días de su novia.

Por lo tanto, en una de las últimas transmisiones que realizó, varios internautas le preguntaron que si había terminado con Carolina Gómez, su pareja, y él respondió sin problema.

¿Qué fue lo que dijo Yeferson Cossio acerca de su relación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Yeferson Cossio no se guardó nada y aclaró si sigue siendo el novio de Carolina Gómez

Apenas Yeferson Cossio leyó la pregunta, manifestó que no se encuentra viviendo ninguna etapa de crisis con Carolina Gómez, sino que siguen disfrutando de su amor.

No obstante, aclaró que ha considerado importante que ella tenga momentos a sola para no sentir que la está estancando.

"¿Estoy peleado con mi chica? No, para nada, sino que yo ya les expliqué que siento que le estaba deteniendo la vida porque hace más de un mes estuve 30 días en Europa. Me la he pasado de aquí para allá haciendo una cosa u la otra y no he tenido un día de descanso ni una semana derecho en la casa", comenzó explicando Yeferson Cossio.

"Aparte de eso, a mí me encanta la fiesta y entonces ella por estar conmigo no está haciendo su vida, sus cosas y le está quedando pesada su universidad y su trabajo. Entonces no me quiero sentir así, sino que vamos a estar cuando coincidamos", agregó.

Carolina Gómez, la pareja de Yeferson Cossio, felicitó a Cintia por su nuevo bebé

Tras el nacimiento del nuevo bebé de Cintia Cossio, Carolina Gómez subió a Instagram un video cargando al pequeño y escribió un emocionante mensaje.

"Bienvenido al mundo, pequeñito. Felicidades, familia López Cossio, me alegra mucho verte tan feliz", inició escribiendo la pareja de Yeferson.

"Es mi primera vez cargando un bebé y me muero de amor", concluyó.