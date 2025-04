Yeferson Cossio se cansó de las comparaciones y decidió cortar su cabello tras memes con Yina Calderón

En redes sociales las burlas pueden volverse virales en cuestión de minutos, y así le ocurrió al creador de contenido Yeferson Cossio, quien fue tendencia recientemente por una razón inesperada: su supuesto parecido con Yina Calderón.

Los comentarios surgieron a raíz de un cambio de imagen que la empresaria y DJ se realizó dentro de La Casa de los Famosos Colombia, generando una ola de reacciones digitales que involucraron a Cossio sin siquiera estar presente en el reality.

Todo comenzó cuando Calderón, participante de La Casa de los Famosos Colombia pidió a su compañera Melissa Gate que le cortara el cabello.

El resultado no solo sorprendió dentro de la casa, sino que rápidamente generó una oleada de memes y comentarios en redes sociales, en los que cientos de usuarios aseguraron que su nuevo look era “idéntico” al de Yeferson Cossio, conocido por sus tatuajes, piercings y su característico peinado.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su parecido con Yina Calderón?

Aunque muchos tomaron los comentarios como una simple broma, para Cossio la situación pasó de lo gracioso a lo incómodo.

En un video publicado en sus redes, el influencer expresó su molestia y mostró el momento en que decidió cortarse el cabello.

“Me acabo de cortar el cabello para que no sigan diciendo que me parezco a la cabeza de motor”, comentó con evidente molestia, añadiendo que incluso consideró raparse por completo para evitar más comparaciones.

¿Cómo afectaron los memes a la imagen pública de Yeferson Cossio?

El impacto de este episodio puso en evidencia lo poderosa que puede ser la opinión colectiva en plataformas digitales.

Cossio, acostumbrado a exponer su vida con transparencia, dejó ver que aunque goza de fama, no es ajeno a sentirse vulnerable frente a las críticas masivas.

Pidió respeto a sus seguidores, recalcando que los comentarios ya estaban pasando el límite del humor: “A lo que sea, menos a eso. Uy no, respeten, a lo bien. No me tiren tan duro”.

El hecho ha generado debate entre quienes defienden el humor en redes y quienes exigen límites cuando los comentarios se tornan personales.