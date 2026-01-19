Aparece video de Yeison Jiménez hablando sobre su relación con Luis Alberto Posada: fans quedaron en 'shock'

La relación entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras la aparición de un video en el que el fallecido artista se refiere a su colega con palabras que hoy resultan sorpresivas para muchos seguidores de la música popular.

Desde la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero, han resurgido versiones sobre las tensiones que existían entre ambos cantantes, consideradas dos generaciones distintas dentro del género.

La polémica se intensificó luego del homenaje realizado en el Movistar Arena, donde Luis Alberto Posada tuvo un inconveniente en tarima al asegurar que le cortaron la pista de su canción, hecho que avivó los rumores sobre una supuesta mala relación entre ellos.

El video de Yeison Jiménez que hoy toma fuerza

En medio de ese contexto, comenzó a circular nuevamente un video grabado tiempo atrás, en el que Yeison Jiménez habla de forma abierta y respetuosa sobre Luis Alberto Posada, pese a las diferencias que en ese momento los mantenían distanciados.

“Valoro demasiado la huella musical que ha dejado Luis Alberto Posada en este país y a nivel mundial, es un viejo que lo amo, yo canto su música desde niño... me aprendí toda la lista de sus canciones, expresó Yeison en la grabación.

Las palabras sorprendieron a muchos, especialmente porque durante años se habló de conflictos legales y personales entre ambos artistas.

El video dejó en evidencia que, más allá de los desacuerdos, Yeison reconocía la importancia de Posada como uno de los referentes históricos de la música popular en Colombia y como una influencia directa en su carrera artística.

Las diferencias y el mensaje tras el homenaje

Tiempo atrás, Luis Alberto Posada había señalado que Yeison Jiménez supuestamente habría saboteado uno de sus conciertos, además de mencionar disputas legales relacionadas con sus carreras musicales.

Estas declaraciones alimentaron durante años la versión de una relación fracturada.

Sin embargo, tras la muerte de Yeison, Posada decidió dejar atrás los pleitos y resaltó públicamente el valor humano y artístico de El Aventurero. Durante el homenaje, fue claro al reconocer que las diferencias no anulaban el respeto.

“Para nadie es un secreto que hubo una discrepancia, pero eso no es hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él, la denuncia ya la había terminado porque el parcero es parcero”, afirmó.

El video de Yeison y las palabras de Posada han servido para mostrar una faceta distinta de su relación, marcada más por la admiración musical que por la polémica.