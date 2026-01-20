"Sí lo escuché": productor de Yeison Jiménez se pronunció tras la extraña psicofonía que se detectó en su 'en vivo'

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, el piloto Fernando Torres y Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio, Waisman Mora y Óscar Marín, Georgy Parra, su productor, realizó una transmisión 'en vivo' y no solo contó los planes que tenía el artista durante ese 10 de enero, sino que también la anécdota que marcó la canción 'Destino final'.

De acuerdo con Georgy Parra, mientras que estaban grabando 'Destino final', la canción en la que Yeison Jiménez habló de la muerte, el 'niño de Manzanares' le dijo que necesitaba lanzar un tema musical así porque creía que no iba a durar mucho.

Además, el productor también manifestó que el 10 de enero, antes de su concierto en Manzanares, Yeison Jiménez iba a tener una reunión muy importante con Rafael Muñoz para seguir cuadrando proyectos laborales.

Sin embargo, el 'en vivo' que realizó Georgy Parra llamó la atención debido a que, según varios internautas, se escuchó un fuerte susurro apenas él nombró a Rafael Muñoz.

Fue así como varios de los seguidores de Yeison Jiménez mencionaron que esa habría podido ser una señal enviada por el cantante, a pesar de ya no estar en este plano terrenal.

"Sí se escuchó clarísimo un 'Rafa'", "fue como un suspiro", "se escucha en el segundo 26", "Yeison tenía algo especial" y "uy, es verdad", fueron algunos de los comentarios.

Además, el mismo Georgy Parra se pronunció tras la extraña psicofonía y aseguró que sí la escuchó. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Así reaccionó el productor de Yeison Jiménez tras la psicofonía detectada en el 'en vivo' en el que habló del cantante

En un nuevo video que publicó Georgy Parra en sus redes sociales, indicó que sí escuchó lo mismo que los internautas, pero que prefiere no pensar en esas señales por sus creencias espirituales.

"Por ahí vi una psicofonía en la que en el 'live' anterior escucharon como un grito de Rafa. La verdad sí lo escuché, es raro que haya estado ese sonido ahí, pero he estado pegado espiritualmente y tratando de no pensar en esas cosas", comenzó planteando el productor de Yeison Jiménez.

"Finalmente, yo creo que cada uno saca conclusiones según sus creencias.Mi mamá era una persona muy espiritual y siempre me enseñó que después de la muerte no había nada más, sino que uno entraba en un descanso eterno", agregó.

¿Cómo fueron las horas de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo?

Yeison Jiménez, junto a su equipo de trabajo, se subió a una camioneta sobre las 10:15 de la mañana del 10 de enero de 2026 para regresar de Málaga a Paipa.

Sin embargo, al llegar a Belén, Boyacá, el cantante quiso parar a almorzar trucha en un restaurante.

Las personas que lo atendieron le informaron que la preparación se demoraba 20 minutos y, por lo tanto, Yeison Jiménez, junto a sus compañeros, se desplazaron hasta una tienda y compraron quesos.

Posteriormente, regresaron al restaurante, almorzaron y continuaron su camino hacia el Aeropuerto de Paipa, a donde llegaron aproximadamente a las 3:50 de la tarde.