CANAL RCN
Tendencias

"Sí lo escuché": productor de Yeison Jiménez se pronunció tras la extraña psicofonía que se detectó en su 'en vivo'

Varios seguidores aseguraron que hubo un susurro durante las anécdotas contadas por Georgy Parra.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
05:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, el piloto Fernando Torres y Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio, Waisman Mora y Óscar Marín, Georgy Parra, su productor, realizó una transmisión 'en vivo' y no solo contó los planes que tenía el artista durante ese 10 de enero, sino que también la anécdota que marcó la canción 'Destino final'.

De acuerdo con Georgy Parra, mientras que estaban grabando 'Destino final', la canción en la que Yeison Jiménez habló de la muerte, el 'niño de Manzanares' le dijo que necesitaba lanzar un tema musical así porque creía que no iba a durar mucho.

No fue en la tienda: se conoció la que SÍ sería la última foto de Yeison Jiménez antes de su muerte
RELACIONADO

No fue en la tienda: se conoció la que SÍ sería la última foto de Yeison Jiménez antes de su muerte

Además, el productor también manifestó que el 10 de enero, antes de su concierto en Manzanares, Yeison Jiménez iba a tener una reunión muy importante con Rafael Muñoz para seguir cuadrando proyectos laborales.

Sin embargo, el 'en vivo' que realizó Georgy Parra llamó la atención debido a que, según varios internautas, se escuchó un fuerte susurro apenas él nombró a Rafael Muñoz.

Fue así como varios de los seguidores de Yeison Jiménez mencionaron que esa habría podido ser una señal enviada por el cantante, a pesar de ya no estar en este plano terrenal.

"Sí se escuchó clarísimo un 'Rafa'", "fue como un suspiro", "se escucha en el segundo 26", "Yeison tenía algo especial" y "uy, es verdad", fueron algunos de los comentarios.

Además, el mismo Georgy Parra se pronunció tras la extraña psicofonía y aseguró que sí la escuchó. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Así reaccionó el productor de Yeison Jiménez tras la psicofonía detectada en el 'en vivo' en el que habló del cantante

En un nuevo video que publicó Georgy Parra en sus redes sociales, indicó que sí escuchó lo mismo que los internautas, pero que prefiere no pensar en esas señales por sus creencias espirituales.

"Por ahí vi una psicofonía en la que en el 'live' anterior escucharon como un grito de Rafa. La verdad sí lo escuché, es raro que haya estado ese sonido ahí, pero he estado pegado espiritualmente y tratando de no pensar en esas cosas", comenzó planteando el productor de Yeison Jiménez.

"Finalmente, yo creo que cada uno saca conclusiones según sus creencias.Mi mamá era una persona muy espiritual y siempre me enseñó que después de la muerte no había nada más, sino que uno entraba en un descanso eterno", agregó.

¿Cómo fueron las horas de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo?

Yeison Jiménez, junto a su equipo de trabajo, se subió a una camioneta sobre las 10:15 de la mañana del 10 de enero de 2026 para regresar de Málaga a Paipa.

Sin embargo, al llegar a Belén, Boyacá, el cantante quiso parar a almorzar trucha en un restaurante.

Expiloto de Yeison Jiménez se pronunció tras el trágico accidente aéreo: ¿dijo que pudo haber sucedido?
RELACIONADO

Expiloto de Yeison Jiménez se pronunció tras el trágico accidente aéreo: ¿dijo que pudo haber sucedido?

Las personas que lo atendieron le informaron que la preparación se demoraba 20 minutos y, por lo tanto, Yeison Jiménez, junto a sus compañeros, se desplazaron hasta una tienda y compraron quesos.

Posteriormente, regresaron al restaurante, almorzaron y continuaron su camino hacia el Aeropuerto de Paipa, a donde llegaron aproximadamente a las 3:50 de la tarde.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Luis Ángel 'El Flaco' le hizo una promesa a Yeison Jiménez, tras quebrarse en su homenaje en Bogotá

Medellín

Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny

Yeison Jiménez

Fenómeno misterioso apareció sobre el lugar del accidente de Yeison Jiménez: video viral

Otras Noticias

Luis Suárez

Luis Suárez y un doblete histórico: el colombiano fue clave en el triunfo vs PSG en Champions

El goleador del Sporting de Lisboa sigue enchufado con el gol y marcó dos goles ante el actual campeón del máximo torneo de clubes de Europa.

Estados Unidos

Estos son los detalles del "arma nuclear" con la que la Unión Europea podría atacar a Estados Unidos

El bloque europeo evalúa usar por primera vez su instrumento para responder a presiones económicas de terceros países.

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro

Dian

DIAN advierte a miles de conductores en el país: esta es la razón

Bogotá

Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá