CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón, en la mira: su cuenta de Instagram fue suspendida por fuerte polémica

Yina Calderón denunció que Instagram suspendió su cuenta tras publicar supuestas pruebas que desataron polémica. Así logró recuperarla en minutos.

Yina Calderón
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
10:00 a. m.
Yina Calderón volvió a estar en el ojo público tras una nueva controversia en redes sociales. La empresaria e influencer reveló que su cuenta de Instagram fue suspendida momentáneamente después de compartir unas publicaciones que generaron fuerte debate entre sus seguidores.

La polémica publicación que desató la suspensión

En la noche del sábado 20 de septiembre, Yina sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram supuestas pruebas de conversaciones entre José Rodríguez y una amiga trans.

Aunque ambos involucrados desmintieron los señalamientos, Calderón decidió mostrar pantallazos que, según ella, “demostraban lo que había contado”. La empresaria aseguró que lo hizo porque “no quiere quedar como mentirosa” frente a su público.

Instantes después de compartir el material, la influenciadora recibió una notificación en la que se le informaba la suspensión de su cuenta. Ella misma mostró un pantallazo donde se veía el mensaje de advertencia por parte de la plataforma.

Yina logró recuperar su perfil en minutos

A pesar de la preocupación inicial, Calderón explicó que la suspensión solo duró unos minutos, pues recibió ayuda para recuperar el acceso rápidamente.

“Me suspendieron la cuenta por subir esas pruebas, pero a los cinco minutos ya estaba de nuevo activa”, señaló en una de sus historias.

Este no es un hecho aislado en su trayectoria digital. A lo largo de los años, Yina ha perdido varias cuentas de Instagram por compartir opiniones y contenidos que generan controversia.

Cada vez que esto ocurre, sus seguidores reaccionan divididos: algunos la respaldan por “decir lo que piensa”, mientras otros consideran que cruza los límites.

