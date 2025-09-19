CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón reacciona al acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio

Yina Calderón no se quedó callada y habló sobre el acuerdo entre Epa Colombia y TransMilenio.

Yina Calderón, Epa Colombia
Foto Canal RCN / AFP

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
10:51 a. m.
Yina Calderón, mejor amiga de Daneidy Barrera Rojas, se pronunció luego del acuerdo alcanzado con el sistema TransMilenio.

RELACIONADO

¿Cuál fue el acuerdo entre Epa Colombia y el sistema de TransMilenio?

En el día de ayer, 18 de septiembre, el sistema de TransMilenio y Epa Colombia lograron un mutuo acuerdo tras los actos vandálicos causados en el 2019. Actualmente, se encuentra la Escuela de Carabineros de la Policía y enfrenta cargos por instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio colectivo y daño en bien ajeno.

María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, explicó que contempla varios componentes. En principio, aseguró tener un compromiso con la influencer para desarrollar contenidos educativos a través de sus redes sociales.

El primero son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte, afirmó María Fernanda.

El segundo punto se trata pagar una suma de 100 millones de pesos a favor del sistema de transporte, como compensación por los daños cometidos. Hay que destacar que este acuerdo deberá presentarse ante las autoridades judiciales para dar la última palabra.

RELACIONADO

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón tras el caso de Epa Colombia?

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no dudó en reaccionar ante la noticia de su mejor amiga, Epa Colombia.

A través de sus redes sociales, compartió varias fotografías junto con su amiga con el hashtag #Libertadparaepacolombia y una petición para el presidente de Colombia.

 

RELACIONADO

Cabe recordar que durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Calderón desconocía que su amiga estaba en prisión. No obstante, al salir de la competencia y enterarse de lo ocurrido, aseguró que haría todo lo posible por visitarla en la cárcel.

Por el momento, la creadora de contenido expresó que no ha podido visitarla porque no estaba pasando por un buen momento a nivel psicológico.

