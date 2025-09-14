Revelan la que sería la millonaria multa que Yina Calderón tendría que pagar si no pelea contra Andrea Valdiri

Westcol, el reconocido streamer, realizará un nuevo Stream Fighters el próximo 18 de octubre de 2025, en el Coliseo Medplus de Bogotá.

En este evento no solo participará Karina García, la modelo antioqueña, sino que también está agendada la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que han tenido múltiples cruces desde hace varios años.

RELACIONADO Yina Calderón preocupa al revelar serias amenazas en su contra por medio de redes sociales

Sin embargo, en la última semana, la DJ, empresaria y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, puso en duda su participación en la pelea de boxeo contra Andrea Valdiri.

La razón, de acuerdo con lo que ella afirmó en redes sociales, fue que Westcol, el responsable del evento, no habría hablado bien de ella en una transmisión con Karina García.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, se filtró la millonaria multa económica que tendría que pagar Yina Calderón en caso de cancelar y no subirse al ring el próximo 18 de octubre. ¿De cuánto sería?

Esta es, presuntamente, la millonaria multa económica que tendría que pagar Yina Calderón por no pelear contra Andrea Valdiri

Según está circulando en las redes sociales, en el momento en el que Yina Calderón y Andrea Valdiri aceptaron la pelea, se habría estipulado una multa para evitar cancelaciones de última hora.

En ese sentido, de acuerdo con los rumores que se han hecho virales, Yina Calderón tendría que pagar 500 millones de pesos en caso de que definitivamente no pelee contra Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre.

Sin embargo, hasta el momento, ni la exparticipante de La Casa de los Famosos ni Westcol, el organizador del evento, han confirmado que esa multa exista y que sea de ese millonario monto.

¿Qué es lo último que Yina Calderón ha dicho de la pelea contra Andrea Valdiri?

Luego de hablar de la posibilidad de no pelear, Yina Calderón subió un par de historias en las que detalló que ya se había comprometido y que sí se subirá al ring.

Es así como ha continuado entrenándose con la intención de tener un buen desempeño el próximo 18 de octubre del 2025.