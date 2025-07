Yina Calderón no tuvo 'pelos en la lengua' y contestó a Manelyk González: "conveniente"

Recientemente, la creadora de contenido y modelo mexicana, Manelyk González, sorprendió con su visita a Colombia, país donde dejó varias 'bombitas' que no han caído muy bien.

En su visita, la exparticipante de la Casa de los Famosos All Stars habló de sus más recientes relaciones con otras personalidades como Karina García, Yina Calderón y otras.

La mexicana aseguró que agradeció todo el recibimiento y amor que le brindaron en la Casa de los Famosos Colombia, sin embargo, aclaró que no tendría una amistad con Yina, puesto que su lazo fue más fuerte con Karina.

Yina Calderón arremetió contra Manelyk tras declaraciones

Ante estas palabras, Yina Calderón no dudó en reaccionar y arremeter contra la extranjera.

"No me importa porque yo no me muero por tener una amiga, yo tengo a mis hermanas", dijo en un video.

Y agregó: "Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Manelyk. Así yo le haya dado una cadena y al final hubiésemos limado asperezas, ella es más amiga de Karina, y si ella no es mi amiga, ella no puedo ponerse de amiga mía".

No obstante, Yina aseguró que Mane estaba siendo conveniente, puesto que "más junta con Karina y no con La Toxi o Emiro, ella sabe para donde va, no la hace mala, la hace inteligente. Uno se arrima al árbol que más sobra le da".