Yina Calderón se sintió traicionada por 'Epa Colombia' y le reclamó desde La Casa de los Famosos: video

El encierro en La Casa de los Famosos Colombia tiene pensativa a Yina Calderón. En una conversación con La 'Toxi Costeña', la creadora de contenido expresó su tristeza por la ausencia de algunos de sus seres queridos, en especial su amiga 'Epa Colombia'.

Lo que la DJ de guaracha no sabe es que la influenciadora no ha podido acudir a darle su apoyo desde afuera del reality, debido a que actualmente se encuentra privada de la libertad en la Cárcel El Buen Pastor.

La noche del viernes 21 de febrero, seguidores y amigos de Emiro Navarro llegaron hasta las afueras de La Casa de los Famosos Colombia para enviarle mensajes de ánimo.

Este hecho hizo que Yina Calderón reflexionara sobre su propia situación y se mostrara desconcertada al no recibir un gesto similar por parte de su círculo más cercano.

Mis hermanas que son tan alborotadas y no han venido, se me hace raro, comentó la influenciadora, dejando en evidencia su descontento.

Aseguró también que esperaba ver a su mejor amigo y a 'Epa Colombia' entre quienes la apoyan desde afuera.

Mencionó específicamente a la empresaria de keratinas, destacando su estrecha relación y expresando su desconcierto al no haber recibido ni una señal de apoyo de su parte.

¿Será que mi amiga Epa se olvidó de mí? Yo no me he olvidado de ella.