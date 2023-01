"Habrá una mesa jurídica y técnica para evaluar metro subterráneo": Claudia López sobre primera línea del metro

El presidente de la República Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López se reunieron este miércoles, 25 de enero, durante más de cuatro horas para discutir sobre el futuro de la primera línea de Bogotá.

Al término del encuentro, se conocieron una serie de conclusiones y la alcaldesa dio a conocer que Petro solicitó que sean instaladas dos mesas: una jurídica y una técnica y financiera para revisar si se puede modificar el concepto del contrato actual de la primera línea.

"La opción que el Presidente preferiría es una subterranización desde la estación 8 de la primera línea del metro en la carrera 50 con Primera de Mayo hasta la calle 72. Esa es la opción que él prefería considerar", señaló la alcaldesa.

De esta manera se conoció que se evaluará la posibilidad jurídica técnica y financiera de una subterranización parcial de la primera línea del Metro de Bogotá, que de acuerdo con un informe de la EMB, tiene un avance del 18% en su ejecución física.

Además, la alcaldesa informó que la principal recomendación que presentó el consorcio APCA Transmimetro, encargado de la primera línea del proyecto, consiste en la extensión de la primera línea del Metro de la calle 72 a la 100; subterránea en tres estaciones adicionales y 3.9 kilómetros adicionales.

"Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas porque considera que no modifica el objeto del contrato y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales. No supera o no superaría una eventual adición del 50% del valor original de la concesión", indicó López.

Es así que el que concesionario chino evaluó cinco opciones, pero recomendó solo una que sería esta última de la ampliación hasta la calle 100; sin embargo, el presidente no estaría convencido con esa opción. Es por eso que se instalará dos mesas para poder definir si hay viabilidad jurídica y técnica.

La mesa jurídica será dirigida por secretario jurídico de la Presidencia Vladimir Fernández y el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá William Mendieta.

Noticia en desarrollo...