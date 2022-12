"Ponerle pico y placa a las motos es quitarle trabajo a mucha gente": gremio sobre la medida en Bogotá

Para el 2023, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad anunciaron cambios que tendrá la medida del pico y placa en la capital. El actual modelo, donde los vehículos con placa par no puedan circular en día par, y de igual forma los impares en día impar, será cosa del pasado, y el nuevo verá a los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 restringidos para movilizarse en días pares, y aquellos que terminen en 6, 7, 8, 9, y 0 restringidos para movilizarse en días impares.

Sumado a esto, habrá rotación del pico y placa cada cuatro meses, es decir, a partir de mayo del 2023, los del primer grupo no podrán circular en días impares, y los del segundo en días pares.

Sin embargo, entre los anuncios, las autoridades indicaron que no habrá pico y placa para motocicletas en Bogotá. Este es un tema que viene siendo objeto de discusión desde tiempo atrás, puesto que un alto número de estos vehículos circulan en la capital, y afectan la movilidad de la misma.

Los usuarios de las motos han protestado en el pasado por temas de restricciones para sus vehículos, pero no todos ven con malos ojos que haya pico y placa.

Como todo en la vida, hay cara y sello respecto a la implementación de la medida de pico y placa para las motos. Por más de que no vaya a ser una realidad, los propios moteros expresan su visión sobre lo que traería implementar esta medida en la ciudad.

Sustento económico para las familias

La moto es un elemento que provee sustento económico para muchas familias en la ciudad, principalmente aquellas de estratos más bajos. Este vehículo sirve para las personas que trabajan como domiciliarios o mensajeros, y su sustento diario depende del trabajo que realizan.

En diálogo con Noticias RCN, un motero de la capital, indicó que en su caso particular, que se implemente un pico y placa no le afectaría "porque siempre he tenido dos motos con las dos placas", pero señala que "lo grave es que mucha gente humilde vive de una moto. Lo veo complicado porque es quitarle trabajo a mucha gente"

"No sé como manejarían el tema del pico y placa con los mensajeros y con los Rappi (domiciliarios de aplicaciones móviles). La verdad creo que es muy complicado porque son millones de personas cuyo sustento económico depende de la moto", indicó el motero.

Alivio para la movilidad de Bogotá

Sin embargo, a pesar de que sabe que el pico y placa para motos afectaría económicamente a muchas personas, no desconoce que podría ser un gran alivio para la movilidad en Bogotá, puesto que cada día hay más de estos vehículos en la capital.

En cuestión de movilidad sería muy bueno. Generan congestión porque hay muchas. Generan demasiados trancones, señaló el motero.

A pesar de reconocer esto, indica que la propuesta de un pico y placa para motos debe ser "algo muy bien estudiado y algo muy bueno para que la gente medio lo acepte".

Resaltó que durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, durante algunos meses hubo pico y placa para motos, esto debido a una cuestión ambiental. Remarca que esta medida funcionó en ese tiempo, pero que no había tantas motos como hay ahora.

¿El pico y placa se volvió un negocio?

En cuanto a las medidas de pico y placa que seguirán vigentes en 2023, el Distrito anunció que el pico y placa solidario continuará, es decir, las personas podrán seguir pagando para usar su carro los días que estaría restringido. Por otro lado, se eliminará la figura de movilidad compartida, la cual permitía que un carro con pico y placa pudiera circular, siempre y cuando llevara más de tres ocupantes.

Desde el gremio de las motos señalan que este modelo del pico y placa solidario se convirtió en un negocio.

"Si realmente quieren ayudar a la movilidad, deberían quitar ese modelo de pagar para poder sacar el carro. Pienso que para las motos intentarían hacer lo mismo, y todo el mundo empezaría a pagarlo y no solucionaría nada", puntualizó el motero.