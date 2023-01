¿Con aspiraciones a la Alcaldía de Bogotá?: así se está moviendo el partidor para 2023

El partidor electoral para la Alcaldía de Bogotá todavía parece que está enredado. Ya hay varias figuras de la política que apuntan con convertirse en candidatos en un futuro no muy lejano; sin embargo, entre la derecha y la izquierda no han sido definidos los apoyos y solo faltan 10 meses para que se lleven a cabo las elecciones locales, aquellas que definirán al sucesor de la actual alcaldesa Claudia López.

Las elecciones de Bogotá tendrán un elemento singular este año, porque en esta oportunidad habrá posibilidad para una segunda vuelta. La reforma constitucional estableció que para que haya un ganador en la Administración distrital, cualquiera de los aspirantes tendrán que alcanzar más del 40 % de los votos y quien quede de segundo tendrá que estar 10 puntos porcentuales por debajo. De esa manera se va a considerar que habrá una victoria absoluta.

Si esto no sucede, tres semanas después se llevará a cabo la segunda vuelta con los dos candidatos que hayan conseguido la mayor cantidad de votos. La modificación en la ley se planteó de esta manera para impedir que haya intención de revocatoria con el ganador, porque en el pasado algunos han alegado que la definición de la Alcaldía de Bogotá se ha logrado solo con el 30% de los votos.

Pero lo cierto es que por ahora no hay un favorito entre los capitalinos. En buena parte esto se puede deberse a que quienes suenan para el balotaje local no han confirmado del todo su intención de dirigir la Alcaldía. Entre la derecha e izquierda suenan diversos nombres, pero por lo pronto parece que no se ha definido con claridad los apoyos o mayorías.

Los comicios locales tendrán lugar en octubre de este año, pero ya se han escuchado algunos nombres de figuras políticas y también funcionarios que se han hecho conocidos local y nacionalmente por su gestión. Así, por ejemplo, ha sonado el nombre de exconsejales e incluso exministros que estarían haciendo camino para poder quedar al frente. Aunque recoger firmas es la alternativa que, al parecer, tomarán varios de los aspirantes.

Lucía Bastidas

Entre las figuras que se han hecho más conocidas en la capital por su gestión, está la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), quien ha hecho contundentes críticas sobre la administración actual y, además, fue detractora del actual presidente Gustavo Petro. Dentro del Concejo de Bogotá lleva 10 años, y desde allí ha hecho control político sobre problemáticas de la capital, entre ellas, los desmanes de la 'primera línea', el control de basuras y alcantarillado y la movilidad.

Bastidas tuvo aspiraciones con llegar al Congreso de la República con el aval del Polo Democrático en 2010, pero su intento se vio fustrado porque no alcanzó una votación suficiente. Además, dentro de su curriculum también se describe que fue asesora de la Gobernación de Cundinamarca, de la Comisión Nacional de Televisión y directora del Instituto de Participación y Acción Comunal.

Juan Daniel Oviedo

Se hizo reconocido en la política nacional, después de ser director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), puesto que ocupó entre el 2018 y el 2022.

Es economista de la Universidad del Rosario, magíster en Economía Matemática y Econometría y en estudios cuantitativos. Además, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse de Francia. Actualmente, se desempeña como panelista y experto económico en Noticias RCN, con la sección de 'Las Cuentas de Oviedo'.

Oviedo sería un candidato independiente y la apuesta estaría dada por conseguir el aval a través de firmas ciudadanas. En medio de la configuración de las designaciones estatales, el presidente Gustavo Petro le había ofrecido que continuara en su cargo como director del Dane, pero él declinó la propuesta al expresar su intención de ser alcalde de la capital. "¡Vamos con toda Bogotá!", parece ser el lema de su campaña.

Luis Ernesto Gómez

Otro de los nombres que ha sonado y es fácilmente identificable entre los capitalinos es el de Luis Ernesto Gómez, quien fue la mano derecha de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Se desempeñó como secretario de Gobierno de la capital, pero en medio de la campaña presidencial de 2020, anunció su renuncia para ser coordinador de la campaña Bogotá-Nación del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Ahora Gómez está sonando con fuerza para ser el sucesor de López y lo antecede su aspiración en 2019 para llegar a la Alcaldía, con el movimiento Activistas. Esta vez se estaría viendo su afinidad por el lado de Alianza Verde, quienes aún no han definido un candidato.

Gómez es economista y politólogo de la Universidad Humbolt de Berlín, Magíster en Políticas Públicas y Administración del London School of Economics. Dentro de su hoja de vida se habla de que fue jefe de planeación del Ministerio del Trabajo, director general del Servicio Público de Empleo, viceministro de Trabajo y viceministro del Interior, por lo que su trayectoria en la política nacional es amplia.

Carlos Fernando Galán

Desde el Nuevo Liberalismo y también con el apoyo de los liberales, Galán estaría apostando por tercera vez con ser candidato por la Alcaldía.

En 2011 se postuló con el apoyo de Cambio Radical, pero solo alcanzó el 12% del sufragio. En 2019 nuevamente se lanzó y se convirtió en el principal contendor de Claudia López, pero la votación no fue suficiente, a pesar de eso logró 1 millón 22 mil votos.

Dentro de la palestra nacional, Galán se desempeñó como concejal de Bogotá y se ubicó como uno de los principales detractores del alcalde Samuel Moreno. En 2010, denunció irregularidades asociadas con negocios de los empresarios Julio Gómez y Emilio Tapia, que fue clave para destapar el escándalo del “Cartel de la Contratación”.

Galán estudió Servicio Exterior en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) y también cursó una especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos en la Universidad Externado de Colombia. Durante algunos años fue periodista de medios nacionales como El Tiempo y la Revista Semana.

Dentro de su familia se ha hecho evidente el linaje político, es hijo del fundador del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán y su hermano Juan Manuel Galán es el actual director nacional del revivido partido.

Diego Molano

Dentro de las toldas del Centro Democrático, desde hace unos meses, Molano ha sido mencionado como una de las opciones más fuertes para disputarse por la Alcaldía de Bogotá. Todo parece que después de desempeñarse como Ministro de Defensa del gobierno Duque, tendría serias intenciones para traer propuestas en materia de seguridad para la capital.

Y es que el exministro Molano tiene camino dentro de la administración distrital porque se desempeñó como concejal por el Centro Democrático entre 2016 y 2019. También aspiró con la Alcaldía como precandidato en 2016, pero tras una consulta interna con Samuel Hoyos y Ángela Garzón optó por desistir.

De profesión, Molano es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en integración internacional y magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia.

Rodrigo Lara

El exsenador de Cambio Radical es otro de los personajes que asoma cabeza dentro del partidor electoral para octubre de 2023. Recientemente, afirmó que su aspiración a la Alcaldía de Bogotá no se dará por medio de firmas y se ha mostrado critico a diversas problemáticas de la capital, entre ellas, la movilidad.

Dentro de su recorrido en la política nacional se ve que fue representante por Bogotá entre 2014 y 2018. También fue director del programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, asesor del Ministerio del Interior y alto consejero. Su relación con el partido Cambio Radical ha sido estrecha a lo largo de los años, por lo que se podría esperar que de allí provengan buena parte de los apoyos para su candidatura.

Lara es abogado de la Universidad Externado, especialista en Derecho Minero y Petrolero y magíster en Estudios Políticos de la escuela Nacional de Administración (ENA) de París.