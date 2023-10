Grave panorama de extorsiones en Bogotá: las víctimas denuncian amenazas de muerte en persona

Comerciantes en Bogotá han denunciado que las extorsiones los tienen asediados. Por medio de llamadas los intimidan para que paguen elevados montos de dinero, y si no lo hacen los amenazan con atentar contra su vida. Incluso, en algunos casos esto dejó de ser a través de llamadas y mensajes, sino que ya se hacen de manera personal, pues los criminales han llegado a los comercios a amenazar a los vendedores y dueños. Ante esta situación, muchos han considerado cerrar sus negocios.

Particularmente, las localidades en el sur de Bogotá son las más afectadas por el tema de las extorsiones. Sin embargo, el comercio no es el único sector afectado, pues varios conductores del transporte público también denuncian ser víctimas de la exigencia de dinero. Gran parte de los casos de extorsión vienen desde las cárceles.

Según la información recogida por las autoridades, de las 779 denuncias por extorsión que han sido recibidas, la mayoría provienen de las localidades de Kennedy, Santa Fe, engativá y Suba.

Las víctimas dejaron de ser solo comerciantes y transportadores, las intimidaciones de estas peligrosas estructuras criminales llegaron a las tiendas de barrio y hasta a las amas de casa. Noticias RCN recopiló testimonios de algunas de las personas que han recibido amenazas extorsivas en Bogotá.

Extorsión a amas de casa en Bogotá

"Comenzaron a pedirme plata y yo les decía que no tenía, que vivía del diario. Ahí comenzaron a preguntarme que cuánto tenía y a amenazarme que si no pagaba ellos sabían quiénes eran mi familia y que me iban a mandar a matar. Que lo que les iba a dar no iba a alcanzar ni para las velas de un funeral".

Este es uno de los crudos testimonios de las nuevas víctimas de la extorsión en Bogotá. Una mujer que fue presionada hasta el punto de entregar una cantidad de dinero para evitar que le hicieran daño a ella y a su familia. En el lugar donde consignó, la persona que atendía le dijo que no era la primera que le enviaba dinero a esa cuenta en las mismas circunstancias.

Cuando los extorsionistas sienten que las amenazas no son suficientes optan por estas initimidaciones:

"Me da a entender que no colabora, prefiere colaborar con una funeraria. ¿Sí, patrona? No se quede callada señora, que si quiere cortar la conversación córtela, que si me toca salir por usted, me la llevo".

Las víctimas denuncian casos de extorsión

Esta situación no solo ocurre a amas de casa y en los pequeños comercios del sur de Bogotá, sino también al norte, al parecer, a manos de la misma estructura criminal.

Después de una llamada extorsiva, los cirminales llegaron en persona a exigir el pago a un comerciante del sector de hotelería:

"Como al cuarto día llegaron aquí, amenazando con arma a uno de los muchachos colaboradores en la empresa. Le decían que sabían en qué carros se movilizaban, la hora de cierre, todo".

Pero esto no sería suficiente, manejan hasta sus datos personales, incluido su número de cédula. El comerciante informó a las autoridades de lo que estaba pasando y se le asignó un investigador que solo tuvo contacto con él en una sola ocasión y tuvo que encargarse solo de la situación.

Los transportadores también son acechados por la extorsión en Bogotá: "Empezaron a amenazar a los organizadores de la ruta y la mayoría no había dicho nada porque no se sabe exactamente quién era el que estaba amenazando", dijo un conductor víctima de extorsión.

Este gremio pide ayuda a las autoridades, pues muchas veces por miedo a que atenten contra sus vidas evitan salir a trabajar.

¿Qué hacer si es víctima de extorsión en Bogotá?

Por su parte el coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula Bogotá dio una serie de instrucciones a las personas que reciben este tipo de llamadas y visitas de criminales:

"Es importante que la persona víctima de extorsión informe oportunamente al Gaula a la línea 165. Es importante que la víctima tome contacto diretamente en el Gaula y que haya una comunicacipón permanente con el investigador".

Aseguró que en Bogotá han sido capturados 220 extorsionistas y que hay un seguimiento de inteligencia a estas llamadas extorsivas que en la mayoría de los casos salen de las cárceles.