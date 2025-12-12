1.300 niños campesinos de Boyacá buscan romper un récord Guinness en la temporada navideña

Mil trescientos (1.300) niños campesinos de Samacá, Boyacá, entre los tres y los doce años, buscan romper un récord Guinness en la temporada navideña.

Para lograrlo, ensayaron durante diez meses y dedicaron alma y corazón a aprender a tocar en flauta piezas colombianas, de géneros como la carranga, y clásicos navideños, con los que llenaron de música el municipio.

“Me he puesto a estudiar más y he aprendido todo tipo de canciones en la banda”, explicó Natalie González, una de las menores que participan de la iniciativa, a Noticias RCN.

Un espectáculo musical con canto y baile:

Pero los más de mil niños que participaron del ensamble no solo aprendieron a tocar la flauta; también, las letras de canciones y coreografías con las que sorprendieron al público.

Así lo recordó la menor Juliana Pérez, que conforma el grupo musical: “Más de mil niños tocaron la flauta a la vez. Estamos hablando de que tocaron un instrumento mientras cantaban o bailaban”, Juliana Pérez.

Autoridades municipales celebraron la iniciativa y el trabajo arduo de los participantes:

Aún restan quince días para que el récord Guinness se haga oficial, de acuerdo con los parámetros de la guía de publicación anual que compila logros humanos en todo el mundo.

Sin embargo, el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco, calificó el ensamble como “un hito en la música de Colombia. Todos estos niños y las nos demostraron su talento, su capacidad, su disciplina”.

El espectáculo estuvo acompañado por la banda sinfónica del municipio ques encontraron un espacio para compartir su profesionalismo y amor por la música con una nueva generación de jóvenes.

Además, en 2024, la Universidad de Granada en su estudio ‘Please don’t stop the music: A meta-analysis of the cognitive and academic benefits of instrumental musical training in childhood and adolescence’ reveló que el coeficiente intelectual de niños y adolescentes puede aumentar al tocar un instrumento.