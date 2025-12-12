Proceso contra Aida Victoria Merlano por ayudar a su mamá a fugarse podría tener importante decisión

El 13 de septiembre de 2022, el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Aida Victoria Merlano Manzaneda por su participación en la fuga de su mamá ocurrida en 2019.

RELACIONADO Condenan a Aida Merlano a 3 años y 5 meses por fugarse de la cárcel en 2019

La justicia la halló culpable de ser cómplice en el uso de menores de edad para la comisión de delitos y favorecimiento en la fuga. Un mes después de que Aida Merlano Rebolledo (su mamá) fuera condenada por compra de votos, se dio este suceso.

La fuga de Merlano: ¿En qué la ayudó su hija?

La excongresista estaba en una consulta de odontología, pero huyó por la ventana. Después llegó a Venezuela, aunque en 2023 retornó a Colombia. Hace pocos días la condenaron por este hecho tras un preacuerdo.

Junto con su hermano (menor de edad en ese momento), Merlano Manzaneda suministró los elementos para la fuga, tales como la soga o guantes. La justica la condenó a 90 meses (siete años y medio) de prisión domiciliaria.

La apelación fue resuelta el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá. En el fallo de segunda instancia, aumentó la pena a 166 meses de prisión (más de 13 años) y negó la posibilidad de que fuera domiciliaria.

Defensa pide que sea absuelta

Miguel Ángel del Río, abogado de la creadora de contenido, presentó el recurso de casación. Esto permitió que el caso llegara hasta la Corte Suprema y ella se mantuviese en libertad hasta que se tomara la decisión.

El alto tribunal escuchó a la defensa en las últimas horas. Del Río pidió que su clienta sea absuelta, argumentando que las decisiones tuvieron errores, lo cual sería motivo para no validar la condena.

De igual forma, la Procuraduría también considera que debería ser absuelta. En cambio, la Fiscalía sostiene que la pena debería mantenerse, haciendo énfasis en las consecuencias por el uso de menores de edad.