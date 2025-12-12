CANAL RCN
Colombia

Proceso contra Aida Victoria Merlano por ayudar a su mamá a fugarse podría tener importante decisión

La creadora de contenido tiene un proceso por haber participado en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.

Aida Victoria Merlano.
Aida Victoria Merlano. Instagram: @aidavictoriam

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
09:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 13 de septiembre de 2022, el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Aida Victoria Merlano Manzaneda por su participación en la fuga de su mamá ocurrida en 2019.

Condenan a Aida Merlano a 3 años y 5 meses por fugarse de la cárcel en 2019
RELACIONADO

Condenan a Aida Merlano a 3 años y 5 meses por fugarse de la cárcel en 2019

La justicia la halló culpable de ser cómplice en el uso de menores de edad para la comisión de delitos y favorecimiento en la fuga. Un mes después de que Aida Merlano Rebolledo (su mamá) fuera condenada por compra de votos, se dio este suceso.

La fuga de Merlano: ¿En qué la ayudó su hija?

La excongresista estaba en una consulta de odontología, pero huyó por la ventana. Después llegó a Venezuela, aunque en 2023 retornó a Colombia. Hace pocos días la condenaron por este hecho tras un preacuerdo.

Junto con su hermano (menor de edad en ese momento), Merlano Manzaneda suministró los elementos para la fuga, tales como la soga o guantes. La justica la condenó a 90 meses (siete años y medio) de prisión domiciliaria.

La apelación fue resuelta el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá. En el fallo de segunda instancia, aumentó la pena a 166 meses de prisión (más de 13 años) y negó la posibilidad de que fuera domiciliaria.

Defensa pide que sea absuelta

Miguel Ángel del Río, abogado de la creadora de contenido, presentó el recurso de casación. Esto permitió que el caso llegara hasta la Corte Suprema y ella se mantuviese en libertad hasta que se tomara la decisión.

Aída Merlano irá a cirugía por un incidente íntimo con Westcol: ¿Qué pasó?
RELACIONADO

Aída Merlano irá a cirugía por un incidente íntimo con Westcol: ¿Qué pasó?

El alto tribunal escuchó a la defensa en las últimas horas. Del Río pidió que su clienta sea absuelta, argumentando que las decisiones tuvieron errores, lo cual sería motivo para no validar la condena.

De igual forma, la Procuraduría también considera que debería ser absuelta. En cambio, la Fiscalía sostiene que la pena debería mantenerse, haciendo énfasis en las consecuencias por el uso de menores de edad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Hallaron a bebé de 11 meses abandonado en un carro en Bogotá: ¿qué se sabe de sus padres?

Nariño

Se hacían pasar como policías para robar carros y extorsionar en Nariño: esta es la historia

Metro de Bogotá

Financiación del Metro de Bogotá para 2026 se encuentra garantizada: esperan llegar a un 90% de ejecución

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios tendría todo listo con un nuevo refuerzo: no es Rodrigo Ureña

El acuerdo ya estaría pactado y el anuncio oficial podría hacerse en las próximas horas. Estos son los detalles.

Artistas

Murió un querido actor y humorista: esta fue la causa

La muerte fue confirmada por uno de los programas en los que trabajaba el recordado actor.

Dólar

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! Así se está cotizando

Artistas

Reconocida actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud actual

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?