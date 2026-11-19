El tema de los robos en Transmilenio mantiene en alerta a las autoridades de Bogotá y reabre el debate sobre las medidas necesarias para proteger a los pasajeros, especialmente durante temporadas de alta movilidad como diciembre.

Una de las propuestas es implementar una estrategia permanente que combine prevención, vigilancia en tiempo real, mayor presencia policial y acciones judiciales contra las estructuras criminales.

Según cifras entregadas por el concejal Nelson Cubides, durante 2025 se registraron 8.623 hurtos dentro de los buses del sistema, frente a los 5.950 reportados en 2024. Esto representa un incremento del 45 %, equivalente a 2.673 casos adicionales.

¿Cuál es el promedio de usuarios de Transmilenio víctimas de robo?

En promedio, 24 pasajeros diarios fueron víctimas de robo durante 2025, una situación que evidencia las dificultades para garantizar la seguridad de quienes utilizan este medio de transporte.

En lo corrido de 2026, la Policía ha reportado, de acuerdo con el informe entregado por el concejal, 1.768 capturas en flagrancia y 149 mediante procedimientos de judicialización. Además, recuperó 281 celulares y 19 bicicletas hurtadas.

Sin embargo, para Cubides estas cifras no son suficientes si los usuarios continúan expuestos a la delincuencia.

El concejal también llamó la atención sobre el robo de piezas metálicas de los buses, incluso mientras se encuentran en servicio, lo que afecta tanto a los pasajeros como al patrimonio público.

¿Qué estrategia se podría aplicar en Transmilenio para frenar la delincuencia?

La propuesta plantea que Transmilenio no dependa únicamente de operativos ocasionales o de las capturas realizadas por la Policía.

Cubides propone mantener una vigilancia constante en los puntos críticos, fortalecer el monitoreo tecnológico y aumentar la presencia de uniformados en estaciones, portales y buses.

Uno de los principales desafíos está en el sistema de videovigilancia.

De las cámaras instaladas en estaciones y portales, 168 presentan intermitencias o fallas técnicas, mientras que otras 449 fueron desmontadas debido a las obras de la Primera Línea del Metro y permanecen almacenadas, a la espera de ser reinstaladas.

Aunque la entidad aseguró en octubre que cerca del 90% de las cámaras instaladas estaba funcionando, el concejal considera necesario recuperar la capacidad de vigilancia para responder oportunamente ante los hechos delictivos.

El reto para la administración del alcalde Carlos Fernando Galán será convertir las capturas y los operativos en una reducción efectiva de los delitos y garantizar que millones de pasajeros puedan movilizarse sin temor a ser víctimas de los delincuentes.