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Enterraba a su hijo cuando una quebrada arrasó con su casa: el drama de damnificados en Lebrija, Santander

Después de 12 horas consecutivas de lluvia el agua alcanzó dos metros de altura. Autoridades declararon calamidad pública y suspensión del servicio de agua.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
06:52 a. m.
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Las intensas lluvias que azotaron durante más de 12 horas el municipio de Lebrija, en Santander, dejaron a más de 80 personas damnificadas en cuatro barrios afectados, donde el agua alcanzó hasta dos metros de altura.

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El barrio Campo Alegre fue uno de los sectores más golpeados por el desbordamiento de quebradas, provocando la pérdida de enseres básicos y obligando a las familias a evacuar sus viviendas de emergencia.

Entre los casos más dramáticos se encuentra el de don Oviedo, un hombre que lo perdió todo durante las exequias de su hijo.

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El drama de una familia damnificada cuando enterraba a su hijo

Don Oviedo vivió una doble tragedia al enfrentar simultáneamente la inundación de su vivienda y el funeral de su hijo.

"Todos mis enseres se dañaron, todo quedó bajo el agua. Mi ropita, todo, se puede decir que quedó en la calle", dijo.

Además, explicó las circunstancias extremas que enfrentó:

Me tocaba presentarme al funeral de mi hijo porque lo enterramos a las 10:00 de la mañana, pero se pospuso para las 2:00 por el mismo motivo de la inundación, porque yo tenía que sacar a mi familia porque la quebrada se desbordó.

Oviedo tuvo que evacuar de emergencia a sus hijos de dos y siete años y a su esposa cuando el agua alcanzó casi los dos metros de altura en su vivienda.

Durante la noche utilizó motobombas intentando reducir el nivel del agua acumulada en su hogar y salvar algunas de sus pertenencias.

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Declaran calamidad pública por lluvias en el municipio de Lebrija

Las autoridades municipales respondieron con la entrega de ayudas humanitarias que incluyeron colchonetas, alimentos y agua potable, ante la suspensión del servicio de acueducto en la zona.

Sin embargo, las familias continúan solicitando apoyo adicional, especialmente ropa para niños, enseres básicos y atención para grupos vulnerables como madres embarazadas, bebés y adultos mayores.

El municipio declaró calamidad pública debido a la magnitud de la emergencia. La preocupación aumenta considerando que, según las predicciones del Ideam, se espera la continuación de la temporada de lluvias, siendo abril el mes con mayores precipitaciones en Colombia.

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