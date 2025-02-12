CANAL RCN
Colombia

A la cárcel fue enviada una mujer que intentó secuestrar a un recién nacido en Bolívar

La mujer habría intentado retirar al bebé de un centro asistencial sin contar con la documentación exigida por el protocolo de seguridad.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
05:47 p. m.
La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado este martes 2 de diciembre revelando detalles de un intento de secuestro que se registró el pasado noviembre en Bolívar.

A la cárcel mujer que intentó secuestrar a un recién nacido

Según el documento, una mujer identificada como Brenda Jissel Núñez Castañeda fue enviada a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra, luego de ser señalada de intentar llevarse a un recién nacido en un hospital de Magangué, Bolívar.

El caso se registró el 26 de noviembre, cuando Núñez Castañeda habría intentado retirar al bebé del centro asistencial sin contar con la documentación exigida por el protocolo de seguridad.

"Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brenda Jissel Núñez Castañeda, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado", indicó la Fiscalía.

El intento de salida generó sospechas entre los funcionarios encargados de verificar las autorizaciones, quienes detectaron que no existía ninguna relación familiar entre la mujer y el menor.

Ante la alerta del personal de seguridad, la Policía Nacional acudió de inmediato al lugar y procedió a la captura en flagrancia de la señalada, evitando así que el recién nacido fuera sacado del hospital.

Mujer intentó secuestrar a un recién nacido en Bolívar

"Los hechos se registraron el pasado 26 de noviembre en un hospital de Magangué (Bolívar). La procesada habría intentado llevarse a un recién nacido, pero en el momento que abandonaba las instalaciones, el personal encargado de la seguridad le pidió la documentación de autorización de salida y fue cuando se advirtió que no existían vínculos familiares entre la mujer y el niño".

Durante las audiencias preliminares, la procesada fue imputada por el delito de secuestro simple agravado, pero no aceptó el cargo.

Por ahora, la Fiscalía Seccional Bolívar continuará con la investigación para esclarecer plenamente las circunstancias del intento de secuestro y avanzar hacia la etapa de juicio.

