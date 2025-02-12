Video | Así fue el reencuentro de Pablo Elí Rizo con su madre tras permanecer mes y medio secuestrado

El agricultor Pablo Elí Rizo, de 62 años, fue liberado este martes en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, luego de permanecer 45 días secuestrado por hombres armados. Su liberación se produjo por razones humanitarias, debido a su delicado estado de salud.

Rizo había sido raptado el pasado 17 de octubre en el sector conocido como La Trampa del Zorro, en la vía que conduce al aeropuerto de Aguas Claras. Tras mes y medio de cautiverio, regresó a su hogar en Ocaña, donde el momento más emotivo fue el reencuentro con su madre, quien lo abrazó entre lágrimas y con fuerza.

Liberación por razones humanitarias

Aunque ningún grupo armado se ha adjudicado oficialmente el secuestro, en la zona donde ocurrió el hecho tiene presencia el ELN, organización que ejerce control territorial. La liberación del agricultor se produjo por razones humanitarias, debido a su delicado estado de salud.

El agricultor fue entregado en un paraje solidario, pues sus problemas de salud le impedían soportar largas caminatas. Ahora será valorado por médicos para evaluar el estado de sus rodillas y avanzar en las cirugías pendientes.

Pedido de libertad para otros secuestrados en la región

Su hija, Karina Rizo, celebró el retorno al hogar en plena temporada navideña y pidió a los grupos armados al margen de la ley que liberen a todas las personas que permanecen secuestradas en la región. “Un reencuentro que lo dijo todo”, expresó, al destacar que la libertad de su padre revive el clamor de las familias que aún esperan por sus seres queridos.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, celebró el reencuentro familiar del agricultor Pablo Elí Rizo, liberado tras 45 días de secuestro, y destacó el acompañamiento del Ministerio Público en el proceso. “Hoy amanece en el seno de su hogar, disfrutando con sus seres queridos la temporada navideña. Un fuerte abrazo y que todos regresen a casa”, expresó el funcionario, resaltando el valor simbólico de la libertad en medio de las festividades.

En la misma línea, el obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, reiteró el llamado a la paz y a la liberación de todos los secuestrados que aún permanecen en cautiverio.

Entre ellos se encuentran Euclides Torrado, secuestrado el 29 de octubre de este año; el abogado Sanín Antonio Mena, de 89 años, plagiado el 25 de mayo de 2023; y Evangelista Bohórquez Contreras, de 77 años, retenido desde marzo de 2020. Las autoridades y la Iglesia insisten en que la libertad de Rizo debe convertirse en un mensaje de esperanza para las familias que siguen esperando el regreso de sus seres queridos.