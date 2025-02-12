CANAL RCN
Colombia Video

Video | Así fue el reencuentro de Pablo Elí Rizo con su madre tras permanecer mes y medio secuestrado

Tras mes y medio de cautiverio, regresó a su hogar en Ocaña, donde el momento más emotivo fue el reencuentro con su madre.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
11:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El agricultor Pablo Elí Rizo, de 62 años, fue liberado este martes en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, luego de permanecer 45 días secuestrado por hombres armados. Su liberación se produjo por razones humanitarias, debido a su delicado estado de salud.

Liberada expersonera de Tamalameque tras nueve meses de secuestro en el Catatumbo
RELACIONADO

Liberada expersonera de Tamalameque tras nueve meses de secuestro en el Catatumbo

Rizo había sido raptado el pasado 17 de octubre en el sector conocido como La Trampa del Zorro, en la vía que conduce al aeropuerto de Aguas Claras. Tras mes y medio de cautiverio, regresó a su hogar en Ocaña, donde el momento más emotivo fue el reencuentro con su madre, quien lo abrazó entre lágrimas y con fuerza.

Liberación por razones humanitarias

Aunque ningún grupo armado se ha adjudicado oficialmente el secuestro, en la zona donde ocurrió el hecho tiene presencia el ELN, organización que ejerce control territorial. La liberación del agricultor se produjo por razones humanitarias, debido a su delicado estado de salud.

El agricultor fue entregado en un paraje solidario, pues sus problemas de salud le impedían soportar largas caminatas. Ahora será valorado por médicos para evaluar el estado de sus rodillas y avanzar en las cirugías pendientes.

Secuestros de jóvenes en el Catatumbo no cesan: estarían siendo llevados a Venezuela
RELACIONADO

Secuestros de jóvenes en el Catatumbo no cesan: estarían siendo llevados a Venezuela

Pedido de libertad para otros secuestrados en la región

Su hija, Karina Rizo, celebró el retorno al hogar en plena temporada navideña y pidió a los grupos armados al margen de la ley que liberen a todas las personas que permanecen secuestradas en la región. “Un reencuentro que lo dijo todo”, expresó, al destacar que la libertad de su padre revive el clamor de las familias que aún esperan por sus seres queridos.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, celebró el reencuentro familiar del agricultor Pablo Elí Rizo, liberado tras 45 días de secuestro, y destacó el acompañamiento del Ministerio Público en el proceso. “Hoy amanece en el seno de su hogar, disfrutando con sus seres queridos la temporada navideña. Un fuerte abrazo y que todos regresen a casa”, expresó el funcionario, resaltando el valor simbólico de la libertad en medio de las festividades.

Mindefensa reveló detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala y su tour manager: esto se sabe
RELACIONADO

Mindefensa reveló detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala y su tour manager: esto se sabe

En la misma línea, el obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave, reiteró el llamado a la paz y a la liberación de todos los secuestrados que aún permanecen en cautiverio.

Entre ellos se encuentran Euclides Torrado, secuestrado el 29 de octubre de este año; el abogado Sanín Antonio Mena, de 89 años, plagiado el 25 de mayo de 2023; y Evangelista Bohórquez Contreras, de 77 años, retenido desde marzo de 2020. Las autoridades y la Iglesia insisten en que la libertad de Rizo debe convertirse en un mensaje de esperanza para las familias que siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pasaporte

Procuraduría pide suspender pagos a Casa de la Moneda en Portugal

Nicolás Petro

Persona ajena ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro, denunció la Fiscalía

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe hace un llamado a la unidad y confirma la salida de Miguel Uribe Londoño

Otras Noticias

Cine

Cines en China permiten la entrada de perros para ver Zootopia 2: video viral

Furor y críticas por cines chinos que habilitaron funciones con perros para ver ‘Zootopia 2’: video viral en redes.

Venezuela

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

Donald Trump Jr, hijo del presidente estadounidense, reveló las condiciones que Nicolás Maduro le propuso a Trump para abandonar Venezuela.

Alimentos

¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos

Educación

Este es el primer municipio de Colombia que cubre el 100% de la matrícula universitaria

Dayro Moreno

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026