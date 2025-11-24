A la cárcel fue enviado un sujeto que asesinó a un sacerdote en Pereira

Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Eduardo Cifuentes Gómez, señalado como el responsable del homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, ocurrido el 25 de abril de 2024.

La decisión se dio tras la presentación de abundante material probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, que permitió reconstruir el crimen y vincular formalmente al presunto agresor.

Según la investigación, Cifuentes Gómez habría abordado el vehículo del sacerdote con el pretexto de acordar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta.

“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julián Eduardo Cifuentes Gómez por su posible responsabilidad en el crimen del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), Darío Valencia Uribe, perpetrado el 25 de abril de 2024”, indicó la Fiscalía.

Durante el encuentro, presuntamente le disparó en repetidas ocasiones y posteriormente trasladó el cuerpo hasta una zona rural de Belalcázar, Caldas, para impedir que fuera encontrado.

Las autoridades también señalan que el acusado intentó borrar rastros del delito llevando el automotor a un lavadero de carros, donde habría tratado de eliminar manchas de sangre y otras evidencias.

Cuatro días después del crimen, el 29 de abril de 2024, huyó a Francia, país en el que fue ubicado gracias a una notificación roja de Interpol.

El trabajo conjunto del CTI y el Gaula de la Policía Nacional permitió localizar el cuerpo del sacerdote en septiembre de 2024, avanzando de forma decisiva en el proceso investigativo.

Tras su ubicación en territorio francés, Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia, y al llegar al aeropuerto El Dorado de Bogotá fue capturado por las autoridades.

Una vez puesto a disposición judicial, un fiscal especializado de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. Durante la audiencia, el procesado aceptó los cargos.