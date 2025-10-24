A la cárcel profesor que habría agredido sexualmente a nueve estudiantes de un colegio en Córdoba

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rigoberto Ruiz Arroyo, un profesor de 61 años acusado de agredir sexualmente a nueve estudiantes de un colegio rural en el municipio de Montelíbano, Córdoba.

Docente habría abusado sexualmente a nueve estudiantes

Según la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones indican que los hechos se habrían cometido entre junio y agosto de 2024 dentro de la institución educativa donde el procesado trabajaba.

El material probatorio señala que Ruiz Arroyo habría sometido a las menores a tocamientos indebidos, además de utilizar lenguaje obsceno y sostener conversaciones de contenido sexual con ellas. También se le acusa de besarlas por la fuerza en diferentes momentos.

Las agresiones, de acuerdo con la investigación, ocurrieron en espacios académicos y en circunstancias en las que las niñas se encontraban bajo la supervisión del docente.

Las denuncias fueron presentadas por las víctimas, quienes contaron con el apoyo de sus familias y las autoridades competentes para activar los protocolos de protección.

Una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, cargos que el acusado no aceptó durante las audiencias concentradas.

"El presunto agresor, de 61 años de edad, sometió a las víctimas a tocamientos de índole sexual y les hablaba con lenguaje obsceno en el que las involucraba en conversaciones relacionadas con las experiencias íntimas que hubieran podido tener. Además, las habría besado por la fuerza", indicó la Fiscalía.

No obstante, el juez consideró que existían elementos suficientes para ordenar su reclusión mientras avanza el proceso judicial.

El docente se entregó voluntariamente el pasado 16 de octubre en las instalaciones de la Policía en Ciénaga de Oro, Córdoba.

La Fiscalía destacó la importancia de la denuncia oportuna de las víctimas, lo que permitió esclarecer el caso y avanzar en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.