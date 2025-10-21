Reconocido futbolista colombiano quedó libre tras grave acusación por abuso sexual

El delantero colombiano, de 29 años, fue absuelto este martes 21 de octubre por un tribunal argentino en el caso judicial que lo investigaba por “abuso sexual con acceso carnal”, tras una denuncia presentada en 2021 por su entonces pareja, Rocío Tamara Doldán.

La decisión se produjo después de que tanto la denunciante como la fiscalía retiraran la acusación, lo que llevó al tribunal a concluir que no existían elementos suficientes para sostener el proceso en su contra.

¿Por qué lo dejaron libre?

Según la resolución, los jueces consideraron que la denunciante “pudo resignificar los hechos” y que no había pruebas independientes que permitieran mantener la acusación contra el exdelantero de Boca Juniors.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la declaración de Doldán fue determinante para cerrar la causa.

Durante la audiencia, la mujer explicó que, con el paso del tiempo y tras analizar lo ocurrido, comprendió los hechos desde otra perspectiva relacionada con la dinámica de su relación con Villa.

Él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente.

La denunciante añadió que ambos estaban involucrados en una relación “con rasgos un poco conflictivos” por las escenas de celos mutuas, y que en ese contexto ambos interpretaron de forma particular lo sucedido.

Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó.

La fiscalía, por su parte, también desistió de continuar con la acusación al no contar con pruebas adicionales que respaldaran el caso.

¿Quién era el futbolista colombiano acusado de abuso sexual?

Se trataba de Sebastián Villa quien ya había enfrentado otra causa judicial distinta en Argentina, por la que fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión por violencia de género.

Sin embargo, no fue encarcelado debido a que la sentencia no superó los tres años, lo que evitó el cumplimiento efectivo de la pena.

El delantero antioqueño llegó a Boca Juniors en 2018 y se consolidó como uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino, reconocido por su velocidad, su capacidad para desbordar por las bandas y su protagonismo en los títulos del club.

Durante su paso por el equipo xeneize conquistó siete campeonatos locales, ganándose un lugar entre los titulares.

No obstante, su carrera profesional se vio afectada tras las denuncias judiciales. Boca Juniors decidió separarlo del plantel después de la condena de 2023, y desde entonces el jugador no volvió a ser convocado por la selección colombiana, con la que había disputado cuatro partidos amistosos en 2019.

En julio del año pasado, retomó su trayectoria futbolística en Argentina al unirse a Independiente Rivadavia de Mendoza, club con el que actualmente continúa su carrera y donde ejerce como uno de los capitanes del plantel.