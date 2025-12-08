A la cárcel sujeto que asesinó a un habitante de calle en Bucaramanga

En Bucaramanga, un juez de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario de Carlos Humberto Martínez Valdivieso, señalado como responsable del homicidio de un habitante de calle ocurrido el pasado 10 de febrero en el barrio Comuneros.

Capturado hombre que asesinó a un habitante de calle en Bucaramanga

La decisión se dio tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó a Martínez Valdivieso el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Según las investigaciones, la víctima fue hallada sin vida con una herida producida por arma cortopunzante en el tórax.

Las autoridades identificaron a Martínez Valdivieso como el presunto agresor y procedieron a su captura, realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

De momento, el caso avanza en manos de la justicia, que continuará con el proceso para esclarecer los móviles del crimen y definir la responsabilidad del señalado.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, en el barrio Comuneros de Bucaramanga, Santander, donde fue hallado en cuerpo sin vida de un habitante de calle, que tenía una herida con arma cortopunzante en el tórax. La Fiscalía evidenció que Martínez Valdivieso es el presunto atacante. Este hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación”, indicó la Fiscalía.

Capturan a presunto implicado en doble homicidio

Por otro lado, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un joven de 22 años conocido como alias El Frenyel, acusado de participar en el asesinato de dos personas el pasado 31 de julio cerca de la urbanización Anita de Cartagena.

El arresto se logró gracias a un plan candado implementado en la antigua vía a Ternera, que frustró su intento de fuga.

El detenido, quien ya tenía antecedentes por lesiones culposas en 2023, fue entregado a la Fiscalía para responder por homicidio, mientras continúan las investigaciones para ubicar a un segundo implicado.