CANAL RCN
Colombia

A la cárcel sujeto que asesinó a un habitante de calle en Bucaramanga

Las autoridades encontraron a la víctima con una herida producida por arma cortopunzante en el tórax.

Sexto implicado en el caso Miguel Uribe va a la cárcel.
Sexto implicado en el caso Miguel Uribe va a la cárcel. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
12:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Bucaramanga, un juez de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario de Carlos Humberto Martínez Valdivieso, señalado como responsable del homicidio de un habitante de calle ocurrido el pasado 10 de febrero en el barrio Comuneros.

Denuncian que policía habría prendido fuego a cambuche de habitante de calle: cinco perros descansaban en su interior
RELACIONADO

Denuncian que policía habría prendido fuego a cambuche de habitante de calle: cinco perros descansaban en su interior

Capturado hombre que asesinó a un habitante de calle en Bucaramanga

La decisión se dio tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó a Martínez Valdivieso el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Según las investigaciones, la víctima fue hallada sin vida con una herida producida por arma cortopunzante en el tórax.

Las autoridades identificaron a Martínez Valdivieso como el presunto agresor y procedieron a su captura, realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

De momento, el caso avanza en manos de la justicia, que continuará con el proceso para esclarecer los móviles del crimen y definir la responsabilidad del señalado.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, en el barrio Comuneros de Bucaramanga, Santander, donde fue hallado en cuerpo sin vida de un habitante de calle, que tenía una herida con arma cortopunzante en el tórax. La Fiscalía evidenció que Martínez Valdivieso es el presunto atacante. Este hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación”, indicó la Fiscalía.

Capturan a presunto implicado en doble homicidio

¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF
RELACIONADO

¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF

Por otro lado, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un joven de 22 años conocido como alias El Frenyel, acusado de participar en el asesinato de dos personas el pasado 31 de julio cerca de la urbanización Anita de Cartagena.

El arresto se logró gracias a un plan candado implementado en la antigua vía a Ternera, que frustró su intento de fuga.

El detenido, quien ya tenía antecedentes por lesiones culposas en 2023, fue entregado a la Fiscalía para responder por homicidio, mientras continúan las investigaciones para ubicar a un segundo implicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Petro no se 'mordió' la lengua y así respondió a Trump por calificar a Bogotá de “los peores lugares del mundo”

Cartagena

Capturan en Cartagena a presunto sicario vinculado en un doble homicidio

Álvaro Uribe

Uribe y Santos protagonizan nuevo cruce en redes sociales

Otras Noticias

Tiroteo en Estados Unidos

Tiroteo en tienda departamental deja un saldo de tres muertos en Austin, Texas

De acuerdo con la jefatura de Policía, el agresor llegó a la zona de parqueaderos y abrió fuego en contra de los compradores.

Comercio

Confirman apertura del primer Crepes & Waffles en reconocida ciudad de Colombia en 2025

En 2025 abrirán el primer Crepes & Waffles en una reconocida capital colombiana, sumando un nuevo destino a la expansión de la cadena.

Cuidado personal

Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja

Radamel Falcao García

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta: millonaria cifra

Masterchef Celebrity Colombia

¿Enemistad en la cocina?: Valentina y Michelle se disgustan durante el reto en MasterChef