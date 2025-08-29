CANAL RCN
“El olor es como a pescado podrido”, exdirector de Medicina Legal dice que familia intoxicada se podía salvar

Los síntomas que presentó el niño de cuatro años eran propios de la intoxicación por fosfina. Patólogo asegura que el cambio de habitación pudo evitar la muerte de la familia en hotel de San Andrés.

agosto 29 de 2025
07:06 a. m.
Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal revelado en primicia en Noticias RCN sobre las causas de muerte de la familia Martínez Canro en un hotel en San Andrés, el establecimiento que se negó a cambiarlos de habitación dice que la empresa contratada para hacer labores de fumigación utilizó un químico sin su autorización.

La autopsia de los tres cuerpos arrojó que la fosfina fue el químico que inhalaron y que les causó la muerte. El Hotel Portobelo informó que fue una empresa contratista la que actuó contra sus indicaciones, usando dicha sustancia sin autorización.

El químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company, en flagrante violación de los protocolos establecidos.

Exdirector de Medicina Legal asegura que la familia Martínez Canro se pudo salvar

Carlos Eduardo Valdés, el exdirector de Medicina Legal, especialista en medicina forense, explicó cómo esta sustancia química puede causar la muerte y dentro de contexto en el que sucedieron los hechos que habrían podido salvarse.

Los síntomas que presentó el menor de cuatro años, horas antes de su muerte, fue una alerta determinante en el caso:

“Este es un químico muy tóxico de que su estado físico es un estado gaseoso. Por eso la intoxicación se produce por cuenta de la inhalación y esos son los primeros efectos que se presentan”, dijo.

Al mismo tiempo, reveló el olor que produce esta sustancia para ser identificada:

El olor es que es como a pescado podrido, pero hay unos efectos que se producen por el fósforo, que es una dificultad respiratoria, mareo, náusea, vómito que pueden alertar a las personas, pero evidentemente esto no se tuvo en cuenta.

¿Cambiar de habitación a la familia hubiese evitado su muerte?

De acuerdo con el tiempo de exposición para que este químico produzca la muerte, el exdirector de Medicina Legal indicó que:

“La intoxicación más rápida es por vía inhalatoria como, al parecer, sucedió acá y los tiempos son muy cortos porque el fósforo inhibe la utilización por parte de las células del oxígeno ya que bloquea la acción de las mitocondrias celulares, se impide la utilización del oxígeno por parte de la célula y eso conlleva una muerte celular”.

Sí había oportunidad para haber cambiado de habitación, haber abierto ventanas, puertas, es decir, haber atendido a la familia.

¿La fosfina es un químico adecuado para fumigar?

“Este es un tema de salud pública. ¿De dónde acá se puede conseguir la fosfina? ¿De dónde acá no hay control? Cualquier otra persona puede estar en riesgo en una situación similar”, cuestionó el doctor Valdez.

Es un tema de salud pública y aquí se debió ver desde el comienzo por parte de las autoridades.

Su uso es para fumigar, para evitar plagas en productos almacenados (…) Indudablemente se debe tener en cuenta que no se pueden fumigar áreas donde hay seres humanos, donde no tienen ventilación y donde están las personas en riesgo.

Hotel Portobelo habló de los resultados de autopsia de familia muerta

El hotel señaló que fueron engañados al pedir reporte a la empresa luego de los hechos:

Reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencias en su actuación.

Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas indicó que no tiene ninguna duda sobre la responsabilidad penal, civil, administrativa, tanto de las autoridades como de los funcionarios.

Mayerli Canro, hija de Viviana, una de las víctimas habló de lo que le decía su madre en una nota de voz horas antes de morir: “Que la cambiaran de habitación porque no se sentía cómoda en ella y no lo hicieron”.

