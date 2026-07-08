Abelardo de la Espriella llega a Norte de Santander con ministros designados para iniciar empalme en las regiones

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, llegará este miércoles a Cúcuta para dar inicio a los empalmes regionales, mientras permanece suspendido el mismo proceso con el Gobierno de Gustavo Petro.

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Este será el primero de los 32 encuentros territoriales que planea el mandatario electo y se desarrollará a puerta cerrada junto con los ministros designados como Rodrigo Lara, ministro del Interior; Miguel Gómez Martínez, de Hacienda, y el general (r) Jorge Eduardo Mora, de Defensa que llegaron a la Gobernación de Norte de Santander para este primer empalme regional.

La visita busca escuchar las peticiones urgentes de los mandatarios locales y abrir un canal directo con las regiones en medio de la transición presidencial.

Expectativas de la Alcaldía de Cúcuta sobre empalme con De la Espriella

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo mencionó algunos temas clave que busca abordar con el presidente electo. “Con mucha expectativa hoy con la presencia en Cúcuta de nuestro presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó.

Entre los temas prioritarios mencionó la culminación de la doble calzada entre Bucaramanga y Cúcuta, la conexión de la ciudad al sistema nacional de gas y la construcción del hospital de Atalaya, cuya inversión asciende a 170.000 millones de pesos.

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Acevedo también destacó iniciativas en turismo, como el malecón y el parque extremo, que espera impulsar a través de Fontur.

Seguridad y prevención sísmica

El mandatario local subrayó la importancia de avanzar en la microzonificación sísmica, recordando que “Cúcuta se encuentra en una falla geológica muy importante” y que en 1875 la ciudad fue escenario de un terremoto devastador. “Por eso la importancia de estar prevenidos y hacer este estudio”, señaló.

Acevedo insistió en que la seguridad debe ser prioridad en la agenda del nuevo gobierno: “Esperamos que a partir de hoy Cúcuta sea incluida en el escudo de seguridad nacional. La seguridad es la prioridad de los cucuteños”.