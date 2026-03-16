Abuelito sufrió quemaduras por salvar a su nieto, un bebé atrapado en voraz incendio en Cali

Un acto de valentía marcó la tragedia de un voraz incendio que destruyó cinco viviendas en el barrio Brisas del Sur, ubicado en el sur de Cali, Valle del Cauca.

Adalberto Camacho es el abuelo que no dudó en arriesgar su vida, logró rescatar a su nieto de las llamas, sufriendo quemaduras en brazos y piernas durante el rescate.

El incendio se registró en una vivienda de dos pisos donde Camacho residía con su familia. El menor se encontraba en el segundo piso viendo televisión cuando se desató el siniestro.

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Detalles del voraz incendio que desafió un abuelo por su nieto

De acuerdo con el abuelo, el fuego se propagó rápidamente en el segundo piso de la vivienda donde se encontraba el niño viendo televisión:

"Cuando yo me di cuenta, pues el incendio ya había cogido fuerza. Había prendido una ropa y eso no hubo forma de apagarlo".

Sin pensarlo dos veces, el abuelo entró a la habitación en llamas para rescatar al niño:

Yo inmediatamente vi que mi niño estaba arriba, entonces yo me metí. Me caía ropa quemada, llamas.

Incendio dejó a cinco familias sin nada: piden ayuda

El siniestro dejó consecuencias devastadoras para cinco familias del sector, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias.

El segundo piso de la vivienda de los Camacho quedó completamente destruido.

A pesar de las quemaduras visibles en sus extremidades, Adalberto Camacho logró salvar la vida de su nieto. Ambos se encuentran fuera de peligro, aunque enfrentan ahora la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero.

Las víctimas de este incendio hacen un llamado a la solidaridad de las autoridades de Cali para que brinden ayuda a las familias afectadas por esta tragedia.

Señalan que requieren apoyo urgente en alimentos, ropa, enseres y materiales de construcción para rehabilitar sus viviendas en el barrio Brisas del Sur, en la capital vallecaucana.