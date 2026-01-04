CANAL RCN
Colombia

Cuatro personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en una carretera en el sur del Cesar

Tragedia en el Plan Retorno: Cuatro fallecidos deja grave accidente en el corregimiento de El Líbano.

Accidente tránsito sur del Cesar cuatro personas murieron
Foto: captura pantalla Noticias RCN

Noticias RCN

enero 04 de 2026
08:06 p. m.
La jornada del plan retorno en el departamento del Cesar se tiñó de tragedia este domingo 4 de enero. Un siniestro vial de magnitudes devastadoras segó la vida de cuatro personas en el tramo que conecta a los municipios de San Alberto y San Martín.

El incidente, que se registró en horas de la tarde generó conmoción entre los viajeros que se movilizaban por este corredor estratégico del norte del país.

Según los reportes preliminares de las autoridades de tránsito, un vehículo particular perdió el control, saliéndose de la calzada y precipitándose al vacío desde un puente ubicado en las inmediaciones del corregimiento de El Líbano.

El automotor impactó violentamente contra las bases de concreto de la estructura, provocando el deceso instantáneo de sus ocupantes debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Accidente de tránsito en el departamento del Cesar

Unidades de criminalística y organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar la inspección técnica del vehículo y el levantamiento de los cuerpos.

La zona donde ocurrió el siniestro es conocida por su alta afluencia de vehículos pesados y de transporte intermunicipal, lo que obligó a un cierre parcial de la vía mientras se completaban las labores judiciales.

Las autoridades investigan diversas hipótesis, entre las que no se descartan una falla mecánica o un posible microsueño del conductor, factores recurrentes en esta temporada de alta movilidad.

Alerta en las vías durante el cierre de la temporada festiva

Este fatídico episodio ocurre en el marco del retorno de miles de turistas tras las celebraciones de fin de año y año nuevo. Por ello, la seccional de Tránsito y Transporte del Cesar ha intensificado los controles y ha emitido un llamado urgente a la precaución.

Se insta a los conductores a respetar los límites de velocidad, verificar el estado técnico de los vehículos antes de emprender viajes largos y realizar pausas activas para evitar la fatiga. La Autopista Río Grande permanece bajo vigilancia especial, mientras el departamento intenta asimilar esta pérdida que enluta el inicio del 2026 en las carreteras nacionales.

