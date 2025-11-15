CANAL RCN
Colombia

“Afectaciones al cerebro”, así terminó un caso de acoso en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga ya ha iniciado pruebas para dar seguimiento al caso del joven.

Foto: Freepik

noviembre 15 de 2025
02:47 p. m.
Un preocupante caso de bullying se registró en Bucaramanga. Padres de familia denunciaron ante las autoridades los constantes ataques que ha sufrido un menor de 12 años durante el año 2025, contabilizándose 19 agresiones en total.

Esto se sabe sobre el caso del menor de edad

El adolescente, que cursa sexto grado, informó a sus padres sobre la gravedad de los ataques, algunos de los cuales le provocaron golpes en la cabeza que requirieron hospitalización.

Según el dictamen médico presentado por la madre ante la fiscalía, estas agresiones han sido reiteradas, y en varias ocasiones el personal escolar las minimizó, considerándolas “juegos” o responsabilizando al menor por supuesta sobreprotección.

 

La mamá de la víctima en una de las declaraciones en medio del proceso, aseguró que en múltiples ocasiones las autoridades no han tenido en cuenta la severidad de sus denuncias, incluso afirmó que, han criticado las actitudes del menor.

Por su parte, la secretaria de educación de Bucaramanga, expresó que están adelantando una mesa interinstitucional para verificar y desarrollar las investigaciones correspondientes en este tipo de casos.

En uno de los episodios más graves, el niño habría sido empujado por unas escaleras, recibiendo un golpe en la cabeza que derivó en un sangrado cerebral y una incapacidad médica de cuatro días.

Frente a la situación, el colegio informó a la Alcaldía de Bucaramanga y presentó pruebas de que se ha realizado un seguimiento del caso. No obstante, la familia exige medidas contundentes, dada la afectación física y emocional que ha sufrido el menor.

