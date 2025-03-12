Así es como ajedrecista invidente ha logrado varios reconocimientos para Colombia en el exterior

Camila Becerra fue diagnosticada con ceguera, pero aprendió a jugar, con los demás sentidos, el juego de estrategia que el imperio Gupta —en la India— habría desarrollado en el siglo VI: el ajedrez.

Un amigo de la familia le enseñó cuando tenía 10 años y, desde entonces, ha representado al municipio de Cota, el departamento de Cundinamarca y a Colombia, en cuanto torneo de ajedrez ha sido aceptada.

De momento, ha viajado a 12 países y ganado una serie de reconocimientos, que exhibe con orgullo este 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas en Condición de Discapacidad.

¿Cómo juega Camila sin ver las movidas de su oponente?

Con el tiempo, Camila aprendió a leer el tablero con el sentido del tacto y a realizar sus movimientos de memoria.

“El ajedrez llegó a mi vida en el 2006. Un amigo de mi papá me enseñó a jugar ajedrez y fue amor a primera vista”, recordó, en diálogo con Noticias RCN.

Para avanzar en el juego, sin perderse, utiliza un tablero en relieve que, como el braille, le permite guiarse con la punta de los dedos.

RELACIONADO Policía de Ibagué sorprendió con silla de ruedas a artista callejero que no pudo volver a caminar

Cultivar un talento la ayudó a superar sus límites:

Jugar ajedrez le ha permitido a Camila codearse con expertos en ajedrez de todo el mundo, pero también superar sus límites. En diálogo con este medio recordó:

“He obtenido reconocimientos nacionales y en el extranjero. He participado de dos juegos nacionales y me estoy preparando para los juegos 2027”.

Su experiencia la ha llevado a crecer como jugadora, pero también como persona a un ritmo que, antes, parecía difícil de alcanzar con su condición médica, en un país que aún debe trabajar en el trato y las oportunidades que reciben las personas con limitaciones físicas:

“Invito a todas las personas con algún tipo de discapacidad a que practiquen un deporte, toquen algún instrumento y van a entender que uno mismo se pone los límites”.