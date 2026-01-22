SIC advierte consecuencias legales ante la cancelación de alojamientos en Medellín por concierto de Bad Bunny

No cabe duda de que Bad Bunny es todo un fenómeno social, pues su gran influencia ha llevado a que miles de personas decidan viajar exclusivamente a Medellín para presenciar las únicas tres fechas estipuladas por el puertorriqueño en Colombia.

Sin embargo, varios usuarios han hecho denuncias, por medio de redes sociales, en donde han expuesto la cancelación de sus reservas hechas con anterioridad y el desmesurado aumento en los precios para los alojamientos desde distintas plataformas que prestan dicho servicio.

¿Qué dijo la Superintendencia de Industria y Comercio?

Ante la significativa afluencia de turistas, la SIC se pronunció ante la gran problemática que se ha desarrollado en los días más recientes, pues la entidad advirtió a los distintos prestadores de alojamiento turístico, incluidas las viviendas turísticas, que existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas y/o consumidores.

Así mismo, afirman que, de incurrir en distintas infracciones, podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Superintendencia también advierte que este tipo de prácticas pueden constituir infracciones graves que podrían ser objeto de sanciones consecuentes con la conducta violatoria.

Por esto, se hizo un llamado a los prestadores de este servicio, que incumplan con las reservas pactadas, ya que tienen la obligación, a elección del turista, de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido, conforme lo dispone el artículo 63 de la Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996.

¿Qué hacer en estos casos?

En consecuencia, se invitó a la ciudadanía a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de presentarse incumplimientos al régimen general de turismo que puedan constituir una transgresión de sus derechos como consumidoras y consumidores.

Estas denuncias se pueden realizar a través del formulario de PQRSF en la Sede Electrónica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se deben detallar los hechos que fundamentan su inconformidad y las pruebas que resultan relevantes para el trámite administrativo respectivo.

Finalmente, la SIC iniciará de oficio las averiguaciones correspondientes frente a los hechos denunciados por la ciudadanía a través de redes sociales.