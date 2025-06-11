Ofrecen recompensa hasta de 100 millones para capturar a responsables de extorsión
Alcalde de Sincelejo ofrece recompensa para seguir avanzando en seguridad
La Alcaldía de Sincelejo, en una acción contundente para enfrentar los fenómenos de inseguridad, ha anunciado una millonaria recompensa dirigida a la ciudadanía.
El alcalde Yahir Acuña reveló que se ofrecerá una suma de hasta 100 millones de pesos por información verificable y oportuna que conduzca a la identificación y posterior captura de los individuos y estructuras criminales detrás de los delitos de extorsión y homicidio en la capital de Sucre.
El anuncio se realizó en una rueda de prensa conjunta que buscó mostrar la unidad de la fuerza pública y la administración municipal frente a este flagelo. Acompañando al mandatario local estuvieron el coronel Nelson Cano, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N.º 1 de la Armada Nacional, y el coronel Aimer Alonso, comandante del Departamento de Policía Sucre.
Esta alianza estratégica subraya la gravedad de la situación y el compromiso de todas las instituciones por mantener a Sincelejo como la ciudad más segura del país.
El alcalde Acuña enfatizó que la extorsión no solo afecta el patrimonio de comerciantes y ciudadanos, sino que también desestabiliza la economía local y genera un clima de miedo. Por ello, la recompensa se convierte en una herramienta clave para romper el silencio y fomentar la colaboración ciudadana.
"No permitiremos que el miedo se apodere de nuestras calles. Haremos uso de todos los recursos disponibles para desmantelar estas bandas criminales", afirmó el mandatario.
Por su parte, los altos mandos militares y policiales reiteraron su compromiso con la seguridad, asegurando que se han fortalecido los operativos de inteligencia y las patrullas en los puntos críticos de la ciudad. La información recolectada a través de este incentivo económico será manejada con absoluta reserva para proteger la integridad de quienes decidan colaborar con las autoridades.
La estrategia busca impactar directamente la capacidad de operación de los grupos criminales, al tiempo que se envía un mensaje claro de que la ciudadanía y la fuerza pública están unidas en el propósito de la seguridad.
Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para que pierda el miedo y confíe en las instituciones para denunciar estos actos delictivos.
Para facilitar la recepción de información, se ha dispuesto de una línea directa. Las personas que tengan datos relevantes sobre los responsables de la extorsión y el homicidio en Sincelejo pueden comunicarse a la Línea de la Policía Judicial: 321 394 5528. La confidencialidad está garantizada para quienes colaboren con el esclarecimiento de estos delitos.