Ofrecen recompensa hasta de 100 millones para capturar a responsables de extorsión

Alcalde de Sincelejo ofrece recompensa para seguir avanzando en seguridad

Foto: tomada del Instagram de @alcaldiadesincelejo

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
01:02 p. m.
La Alcaldía de Sincelejo, en una acción contundente para enfrentar los fenómenos de inseguridad, ha anunciado una millonaria recompensa dirigida a la ciudadanía.

El alcalde Yahir Acuña reveló que se ofrecerá una suma de hasta 100 millones de pesos por información verificable y oportuna que conduzca a la identificación y posterior captura de los individuos y estructuras criminales detrás de los delitos de extorsión y homicidio en la capital de Sucre.

​El anuncio se realizó en una rueda de prensa conjunta que buscó mostrar la unidad de la fuerza pública y la administración municipal frente a este flagelo. Acompañando al mandatario local estuvieron el coronel Nelson Cano, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N.º 1 de la Armada Nacional, y el coronel Aimer Alonso, comandante del Departamento de Policía Sucre.

Esta alianza estratégica subraya la gravedad de la situación y el compromiso de todas las instituciones por mantener a Sincelejo como la ciudad más segura del país.

​El alcalde Acuña enfatizó que la extorsión no solo afecta el patrimonio de comerciantes y ciudadanos, sino que también desestabiliza la economía local y genera un clima de miedo. Por ello, la recompensa se convierte en una herramienta clave para romper el silencio y fomentar la colaboración ciudadana.

"No permitiremos que el miedo se apodere de nuestras calles. Haremos uso de todos los recursos disponibles para desmantelar estas bandas criminales", afirmó el mandatario.

​Por su parte, los altos mandos militares y policiales reiteraron su compromiso con la seguridad, asegurando que se han fortalecido los operativos de inteligencia y las patrullas en los puntos críticos de la ciudad. La información recolectada a través de este incentivo económico será manejada con absoluta reserva para proteger la integridad de quienes decidan colaborar con las autoridades.

​La estrategia busca impactar directamente la capacidad de operación de los grupos criminales, al tiempo que se envía un mensaje claro de que la ciudadanía y la fuerza pública están unidas en el propósito de la seguridad.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para que pierda el miedo y confíe en las instituciones para denunciar estos actos delictivos.

​Para facilitar la recepción de información, se ha dispuesto de una línea directa. Las personas que tengan datos relevantes sobre los responsables de la extorsión y el homicidio en Sincelejo pueden comunicarse a la Línea de la Policía Judicial: 321 394 5528. La confidencialidad está garantizada para quienes colaboren con el esclarecimiento de estos delitos.

