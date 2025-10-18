Alcaldía de Bogotá presentó denuncia penal por los más recientes actos vandálicos en la capital

En las horas más recientes se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán ante los actos vandálicos que se presentaron en el occidente de la capital, frente a la Embajada de Estados Unidos, el pasado viernes 17 de octubre.

Alcaldía de Bogotá presenta denuncia penal

Según las declaraciones del alcalde, se instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, afectación al sistema de transporte, entre otros.

“Lo que le pido a la Fiscalía es que en el marco de sus competencias se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y bogotanas en la semana que terminó”, explicó.

Así mismo, Galán dio a conocer que, según sus investigaciones durante la semana, hubo un plan para buscar generar miedo e intimidación por medio de los hechos violentos que se presentaron este viernes en la ciudad y que “puso en riesgo” a la fuerza pública y a una misión diplomática.

“Deben ser investigados rápido por la Fiscalía General de la Nación. También lo pondremos en conocimiento de la ONU y la Defensoría del Pueblo para que en el marco de sus competencias se pronuncie frente a estos hechos”, finalizó.

Embajada de Estados Unidos se pronuncia ante los hechos

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos se pronunció ante los hechos, por medio de su cuenta oficial de X, al rechazar contundentemente los ataques y agradecer la labor de la fuerza pública en medio de los hechos vandálicos.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que defendieron nuestras instalaciones”.

Videos de los ataques en Bogotá

Noticias RCN conoció en primicia las grabaciones de las bodycam, que hacen parte de la indumentaria de los funcionarios de la Policía, y que dejaron ver los contundentes objetos que los violentos utilizaron en contra de los uniformados.

En medio de los ataques, cuatro uniformados resultaron heridos tras ser impactados con diferentes artefactos como flechas, piedras, palos, bengalas, entre otros utensilios. No obstante, según el alcalde Galán, sus heridas no son de gravedad.