"No creo que la reforma a salud sea buena": exministro de Educación Alejandro Gaviria

Ya han pasado algunas semanas desde que tres ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron retirados de sus cargos. Sin embargo, la salida que llamó mayormente la atención fue la del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien expresó claras diferencias con el proyecto de reforma a la salud.

Después de toda la agitación que se vivió dentro del gabinete de gobierno, Gaviria dio una entrevista en la que dejó saber cuáles fueron sus discrepancias con el Gobierno Nacional.

"No creo que la reforma a la salud sea una buena reforma a la salud"

Además, el exministro detalló que fue la jefe de gabinete de Petro, quien le dio a conocer que el primer mandatario había expresado su perdida de confianza.

"Me llamo Laura Sarabia la jefe de gabiente y me dijo 'se perdió la confianza'", señaló Gaviria en una entrevista con 6 AM de Caracol Radio.

"Yo aprendí hace muchos años que la peor forma de traición es la traición a uno mismo. Y ese fue el inicio de un diálogo muy complejo sobre la reforma a la salud", agregó.

Es así que Gaviria mostró una vez más que no está, en lo absoluto, de acuerdo con la reforma a la salud que fue presentada desde la cartera que dirige la ministra Carolina Corcho.

"Hay un presidente sin presidencia que por alguna razón él tomó la decisión de que iba a gobernar solo con sus ministros, pero que hace falta un equipo", aseguró Gaviria en diálogo con el medio citado.

Pero aclaró que desde la academia y diferentes espacios democráticos espera seguir debatiendo sobre temas de relevancia para el país. Mientras tanto, se ha sabido que quien lo reemplazará en el cargo será Aurora Vergara, quien fue viceministra de Educación Superior.