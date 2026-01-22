CANAL RCN
Alfredo Acosta Zapata, ministro de la Igualdad, enfrenta críticas por video increpando a soldados

Las imágenes muestran al entonces líder indígena confrontando a militares durante un operativo contra las Farc en el año 2012.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
03:38 p. m.
Un video grabado en 2012 en el municipio de Toribío, Cauca, ha generado controversia tras viralizarse, en redes sociales, mostrando al recién nombrado ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, increpando a soldados del Ejército Nacional durante un operativo militar en la zona.

Revelan video del ministro de Igualdad increpando a soldado del Ejército

Las imágenes, que circulan ampliamente en plataformas digitales, muestran al entonces líder indígena confrontando a un soldado que permanece en silencio, mientras decenas de indígenas rodean a la tropa intentando sacarlos del territorio.

En el video se escucha a Acosta decir: "Debería sentir vergüenza de ser soldado", durante el incidente ocurrido en el Cerro de Berlín, donde el Ejército realizaba un operativo contra las Farc.

El nombramiento de Acosta Zapata como ministro de la Igualdad ha generado reacciones divididas. Las críticas se intensificaron tras conocerse que, según reportes, en su hoja de vida no acreditó experiencia ni estudios académicos relacionados con el cargo.

Desde diversos sectores políticos se han pronunciado cuestionando la designación. “Cada nuevo nombramiento de ministros es peor que el anterior. Este cumple con los requisitos, odia a la fuerza pública, ataca a los militares, es decir, que cumple con las características del Gobierno Petro, que ha destruido a nuestra fuerza pública y seguirá el desgreño administrativo al interior del Ministerio de la Igualdad”, indicó el representante Hernán Cadavid.

Las imágenes de 2012 muestran cómo soldados fueron sacados arrastrados de la zona durante el operativo militar. El contexto histórico corresponde a un período de tensión entre comunidades indígenas del Cauca y la fuerza pública, cuando grupos armados ilegales mantenían presencia en territorios ancestrales.

Varios sectores han solicitado frenar este nombramiento, argumentando que la actitud mostrada en el video es incompatible con la dirección de una cartera ministerial.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido pronunciamiento oficial sobre las críticas ni sobre las imágenes que circulan en redes sociales.

