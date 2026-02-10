CANAL RCN
¿Ricardo Roa debería apartarse de su cargo en Ecopetrol, en medio de los procesos que avanzan en su contra?

La Fiscalía determinó que Roa será imputado los próximos 11 y 12 de marzo, por los delitos de tráfico de influencias y presunta violación de topes electorales.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
08:16 p. m.
Ya fueron definidas las fechas para la imputación de cargos de la Fiscalía en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por dos delitos.

11 y 12 de marzo son las fechas en las que Roa deberá comparecer ante la justicia para dar explicaciones sobre presunto tráfico de influencias para la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, y también, por la presunta violación de topes electorales mientras fue gerente de la campaña ‘Petro Presidente’.

Roa: se va o se queda en Ecopetrol

Por ahora, uno de los grandes interrogantes es si Roa debería seguir o no al frente de la petrolera nacional.

Sindicatos y expertos difieren sobre este tema. Por un lado, aseguran que cualquier decisión debe velar por la estabilidad de Ecopetrol, la empresa más importante para el país.

Entretanto, otras aristas señalan que la Junta Directiva de la compañía es la que debería analizar la situación y procurar que Roa se aparte de su gestión.

En la jornada de este 10 de febrero, Ecopetrol bajó 1,56% en la Bolsa de Valores de Colombia, mientras que en Estados Unidos cayó 2%.

¿Por qué van a imputar a Ricardo Roa?

El proceso de Roa inició con una compulsa de copias por parte del CNE, en la que se le señalaba por la supuesta financiación de la campaña presidencial mediante fuentes prohibidas y una presunta vulneración a los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Según el fallo, la campaña presidencial, bajo la gerencia de Roa, violó los topes en primera y segunda vuelta por $3.000 millones.

Para la Fiscalía, aún no hay explicación para dos giros que se hicieron desde la Unión Sindical Obrera a la campaña, por las más $400 millones.

El otro frente de investigación contra Roa tiene que ver con la compra de un apartamento que costó $1.8000 millones y que se habría hecho mediante el otorgamiento de beneficios con contratos en empresas filiales de Ecopetrol.

Aunque la Fiscalía no pedirá medida de aseguramiento contra Ricardo Roa, una de las personas más cercanas al presidente, este sí será juzgado en ambos procesos.

