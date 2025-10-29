CANAL RCN
VIDEO | Estremecedores detalles del papel que jugó 'El Viejo' en el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía reveló detalles inéditos del rol que cumplió Simeón Pérez Marroquín en el plan criminal contra el senador.

octubre 29 de 2025
08:42 p. m.
Noticias RCN conoció detalles inéditos del expediente de alias El Viejo, uno de los cerebros del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio en el Parque El Golfito de Modelia, en Bogotá.

Según la Fiscalía, el rol de Simeón Pérez Marroquín fue determinante, sería el encargado de entregarle a alias Gabriela el arma modificada para cometer el crimen y posteriormente coordinar su escape a Florencia, Caquetá; así lo confirmó la Fiscalía:

Hace entrega del arma de fuego tipo Glock a Katherine Andrea Martínez y le da las indicaciones del lugar al que debe transportarla al día siguiente para la entrega al autor material.

Reveladores detalles del papel de ‘El Viejo’ en el asesinato de Miguel Uribe

Según la investigación detallada de la Fiscalía Seccional Bogotá, alias El Viejo sería el enlace entre las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’ y el grupo de al menos 10 personas dispuestas a matar a sangre fría al senador Miguel Uribe.

Para esa labor, Simeón concurrió a una reunión política del precandidato ocurrida el 30 de marzo al suroccidente de Bogotá, donde lo siguió, lo fotografió, tal como lo demuestran los medios técnicos incorporados a la investigación.

En apartes del expediente, conocido por Noticias RCN, se documenta la reseña efectuada por las autoridades y la posición de dos armas de fuego, una corta y una larga, al momento de su captura.

Hijastro de ´El Viejo´ confirma su participación en el crimen

En las declaraciones, su hijastro el que le revela a las autoridades la vinculación del viejo en el atentado de Miguel Uribe.

Esta señora convive con un señor que sería el padrastro de Jhonsi, el cual es muy peligroso y según escuchó de su familiar este podría estar involucrado en el atentado al senador.

Según la jueza, ‘El Viejo’ dio la orden de borrar las pruebas del atentado:

Ordena a las personas y dispone de lo necesario para ocultar los elementos de prueba necesarios y los advierte: ‘no se vaya a dejar capturar’.

‘El Viejo’ fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y uso de menores para cometer delitos. No aceptó los cargos.

