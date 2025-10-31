Fiscalía confirma la principal hipótesis sobre magnicidio de Miguel Uribe: detalles importantes

Hasta el momento, han sido nueve las personas judicializadas por el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay.

El crimen se perpetró el sábado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio de Modelia, occidente de Bogotá. Un joven de 14 años, identificado como ‘Tianz’, sacó una pistola y a pocos metros, le disparó.

¿Quiénes son los nueve capturados?

Uribe Turbay estuvo durante dos meses en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe. Murió a los 39 años el 11 de agosto. ‘Tianz’ fue sancionado con siete años de privación de la libertad en un centro especializado.

Con respecto al resto de autores materiales, se supo que la cabeza habría sido Elder José Arteaga, conocido también como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’. Este hombre, con un extenso prontuario criminal, presuntamente contactó al resto de implicados y habría recibido las órdenes provenientes de un grupo armado.

Carlos Eduardo ‘El Veneco’ Mora fue el hombre que condujo el carro con el que llegaron los criminales y en el que también emprendieron la huida. Él ya fue condenado a 21 años de cárcel.

La mano derecha de ‘El Costeño’ habría sido William Fernando González, alias El Hermano. Otros nombres importantes son el de Katerine ‘Gabriela’ Martínez, Cristian Camilo González Ardila, Daniel ‘Harold’ Barragán Ovalle y Jhorman ‘El Caleño’ David Mora.

Sin embargo, la que hasta el momento ha sido la captura más importante, fue la lograda recientemente. Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, fue ubicado en el departamento de Meta.

“Nuevas evidencias están confirmando esas teorías”: fiscal general

¿Por qué su nombre es relevante en la investigación? Resulta que él podría ser la pieza que finalmente conduzca a los autores intelectuales. Tanto la Policía como el Ministerio de Defensa plantearon la hipótesis de que la Segunda Marquetalia de las disidencias fue la que habría ordenado el asesinato.

Esta posibilidad fue respaldada por la Fiscalía. En una atención a medios, Luz Adriana Camargo, fiscal general, indicó que su captura representa el ingreso a la segunda fase de la investigación, puntualmente en esclarecer quiénes fueron los articuladores.

“Esa es la ruta que la evidencia le ha marcado casi desde el principio (…) Estas nuevas evidencias contra Simeón están confirmando esas teorías”, sostuvo Camargo. También se supo que antes de que ocurriera el homicidio, ‘El Viejo’ fue quien le hizo seguimiento a Uribe Turbay.