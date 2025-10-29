CANAL RCN
Colombia

Alias El Viejo, el eslabón clave del magnicidio de Miguel Uribe, enviado a la cárcel por cuatro delitos

Simeón Pérez no aceptó los cargos imputados por su presunta participación en el crimen del precandidato presidencial.

Alias El Viejo, el eslabón clave del magnicidio de Miguel Uribe, enviado a la cárcel por cuatro delitos
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
05:04 p. m.
En horas de la tarde de este 29 de octubre, un juez decidió enviar a la cárcel a ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, señalado como el enlace directo entre las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Márquez’ y los sicarios que ejecutaron el plan criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Se trata del noveno implicado en el magnicidio de Uribe Turbay que es enviado a la cárcel. Esta persona habría sido ficha clave en la operación sicarial que acabó con su vida tras recibir dos impactos de bala a la altura de la cabeza y uno en una pierna, durante un evento de campaña en el barrio Modelia de Bogotá, el pasado 7 de junio.

Alias El Viejo fue imputado por cuatro delitos relacionados con el crimen del senador. Los cargos no fueron aceptados y el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Alias El Viejo no aceptó su participación en el asesinato de Miguel Uribe

Simeón Pérez Marroquín fue judicializado en las últimas horas como presunto coordinador y determinador del magnicidio de Miguel Uribe.

Se trataría de un eslabón clave en la planeación del crimen, puesto que es señalado de ser el enlace directo entre las disidencias de ‘Iván Márquez’ y los perpetradores del asesinato.

Alias El Viejo fue judicializado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de menores para cometer delito, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y ante el material probatorio en poder las autoridades, el juez a cargo del caso decidió enviarlo a la cárcel.

¿Quién es ‘El Viejo’, el hombre al que ‘El Costeño’ le rendía cuentas del plan de asesinato?

Alias El Viejo es la persona a quien ‘El Costeño’ le comentaba cada una de las acciones que hacía.

En el interrogatorio, Carlos Eduardo Mora, segundo condenado por el magnicidio, aseguró que siempre ‘El Costeño’ le daba un parte de sus movimientos a ‘El Viejo’ por teléfono:

- Lo que yo me di cuenta solo es que estaban ‘El Viejo’ y ‘El Costeño’, ya que siempre que hacía algo, El Costeño se lo informaba a él.

