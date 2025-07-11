Megaoperativo en Bogotá destapó venta de licor adulterado y dejó varios capturados con antecedentes

Este viernes 7 de noviembre se desarrolló una intervención en el barrio Villa Ema, donde la Policía Nacional, con apoyo de diferentes autoridades distritales, desplegó uniformados de varias especialidades para enfrentar los delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos abiertos al público.

¿Qué descubrieron en medio del megaoperativo en Bogotá?

El operativo dejó como resultado tres personas capturadas, la incautación de 16 botellas de licor adulterado, 3.700 unidades de cigarrillos de contrabando y el sellamiento de seis locales comerciales que no cumplían con la documentación exigida por las autoridades.

Durante las verificaciones, los uniformados intervinieron puntos señalados como críticos por la presencia de actividades delictivas.

En estos lugares, detectaron que algunos establecimientos funcionaban sin las licencias requeridas, mientras otros almacenaban productos irregulares que representaban un riesgo para la salud pública.

Los capturados tenían antecedentes o eran requeridos por las autoridades

Las capturas se realizaron en diferentes circunstancias: dos personas fueron detenidas en cumplimiento de órdenes judiciales, mientras que una más fue sorprendida en flagrancia por el delito de hurto.

De igual forma, fueron incautadas dos armas de fuego tipo traumática, que presuntamente eran utilizadas para la comisión de hechos delictivos en el sector.

En el desarrollo del dispositivo, se efectuaron registros a más de 3.400 personas y 234 vehículos, entre automóviles y motocicletas, con el fin de identificar antecedentes y prevenir nuevas conductas ilegales.

De igual forma, las autoridades informaron que los controles se enfocaron especialmente en establecimientos donde se habían recibido denuncias ciudadanas por comportamientos sospechosos y alteraciones al orden público.