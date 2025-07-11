CANAL RCN
Colombia

Megaoperativo en Bogotá destapó venta de licor adulterado y dejó varios capturados con antecedentes

Fueron sellados seis establecimientos, decomisadas bebidas adulteradas, cigarrillos ilegales y dos armas traumáticas.

Operativo en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
06:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 7 de noviembre se desarrolló una intervención en el barrio Villa Ema, donde la Policía Nacional, con apoyo de diferentes autoridades distritales, desplegó uniformados de varias especialidades para enfrentar los delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto.

Siete personas resultaron hospitalizadas tras abrir un paquete "sospechoso" en una base de EE. UU.: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Siete personas resultaron hospitalizadas tras abrir un paquete "sospechoso" en una base de EE. UU.: ¿qué se sabe?

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos abiertos al público.

¿Qué descubrieron en medio del megaoperativo en Bogotá?

El operativo dejó como resultado tres personas capturadas, la incautación de 16 botellas de licor adulterado, 3.700 unidades de cigarrillos de contrabando y el sellamiento de seis locales comerciales que no cumplían con la documentación exigida por las autoridades.

Durante las verificaciones, los uniformados intervinieron puntos señalados como críticos por la presencia de actividades delictivas.

En estos lugares, detectaron que algunos establecimientos funcionaban sin las licencias requeridas, mientras otros almacenaban productos irregulares que representaban un riesgo para la salud pública.

Los capturados tenían antecedentes o eran requeridos por las autoridades

Las capturas se realizaron en diferentes circunstancias: dos personas fueron detenidas en cumplimiento de órdenes judiciales, mientras que una más fue sorprendida en flagrancia por el delito de hurto.

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia
RELACIONADO

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

De igual forma, fueron incautadas dos armas de fuego tipo traumática, que presuntamente eran utilizadas para la comisión de hechos delictivos en el sector.

En el desarrollo del dispositivo, se efectuaron registros a más de 3.400 personas y 234 vehículos, entre automóviles y motocicletas, con el fin de identificar antecedentes y prevenir nuevas conductas ilegales.

De igual forma, las autoridades informaron que los controles se enfocaron especialmente en establecimientos donde se habían recibido denuncias ciudadanas por comportamientos sospechosos y alteraciones al orden público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Continúa la busqueda de comandante de Bomberos arrastrado por un río: se cree que vieron su cuerpo flotando

Animales

Giovanny Ayala ofrece millonaria recompensa para encontrar al responsable de mortal golpiza a un perro en Sonsón

Antioquia

Campesino perdió una pierna por mina antipersonal en municipio de Rigoberto Urán

Otras Noticias

Comercio

Aerolínea en Colombia anuncia WiFi gratis en todos sus vuelos para 2026: así funcionará

La reconocida compañía busca marcar un diferencial con respecto a sus competidores.

Estados Unidos

Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

James Watson se convirtió en uno de los científicos más célebres del siglo XX.

Artistas

Cantante de vallenato tuvo que realizarse una cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista