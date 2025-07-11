Impactantes videos de las horas posteriores al asesinato de Jaime Moreno: implicado siguió como si nada

Se completaron ocho días desde que ocurrió el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de Los Andes que estuvo en una fiesta de Halloween y a la salida del bar, fue víctima de brutal golpiza.

Moreno estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación. En la noche del 30 de octubre estuvo en el bar Before Club de Bogotá, donde se estaba llevando a cabo una fiesta de Halloween.

Podrían dictarle medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez

El joven salió con un amigo del sitio en la madrugada del viernes 31 de octubre y fue increpado por varias personas que lo golpearon. En total, hubo cuatro implicados, siendo Juan Carlos Suárez el principal sospechoso.

Las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que golpeó insaciablemente al estudiante, siendo motivado presuntamente por el resto de las personas. Si bien dos mujeres fueron detenidas, luego quedaron en libertad. El único que sigue capturado y podría enfrentar medida de aseguramiento es Suárez.

Sin embargo, hay una persona identificada como Ricardo Rafael González Castro, cartagenero de 23 años quien está siendo buscado. Noticias RCN conoció en exclusiva los detalles de lo ocurrido después del crimen.

¿Quién es Ricardo González?

Posterior al asesinato, González fue a San Victorino (en donde trabajaba) a las pocas horas. Al día siguiente, volvió a frecuentar este lugar como si nada hubiese pasado. Noticias RCN reveló el recorrido que hizo.

Los videos mostraron que él trabajaba en un puesto callejero de comida rápida. Aquel día, tenía una máscara y vestía una camiseta de basquetbol de los Chicago Bulls con el número 23 de Michael Jordan.

González pasó por varios locales de San Victorino y estuvo trabajando hasta horas de la tarde. Este recorrido ocurrió paralelamente a los últimos momentos de Moreno, quien estuvo en los hospitales Chapinero y Simón Bolívar antes de fallecer.