720 hogares afectados por terremoto en Colombia recibirán ayuda económica: así será la entrega

Un mes después del terremoto que golpeó varias regiones de Colombia, cientos de familias afectadas recibirán apoyo económico para cubrir algunas de sus necesidades básicas.

RELACIONADO Así es la casa que recibieron madre e hijo que estuvieron a punto de morir en el terremoto

La nueva estrategia contempla transferencias monetarias para 720 hogares de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, como parte de un programa de recuperación que llegará a más de 10.000 personas.

La iniciativa es desarrollada por la Fundación AXA para el Progreso Humano, en alianza con CARE y Médicos del Mundo, y también incluye atención en salud, entrega de ayudas humanitarias y acompañamiento a poblaciones vulnerables.

¿Quiénes recibirán las transferencias monetarias tras el terremoto?

De acuerdo con la información entregada, 720 hogares afectados por la emergencia recibirán transferencias monetarias distribuidas en tres ciclos. El dinero estará destinado a apoyar la cobertura de necesidades prioritarias, entre ellas alimentación, transporte y vivienda.

RELACIONADO UNGRD inició pagos del apoyo económico de vivienda para los afectados por el terremoto en Buenaventura y Roldanillo

La estrategia se desarrollará en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Sin embargo, hasta el momento no se han informado montos individuales ni un proceso de inscripción abierto para acceder a estas transferencias.

“Ante una emergencia de esta magnitud, no basta con reaccionar: debemos movilizar capacidades y recursos donde más se necesitan”, afirmó Alexandra Quiroga, directora general de AXA Colpatria.

En total, el programa contempla acciones para más de 10.000 personas y 3.000 hogares afectados por el terremoto.

¿Qué otras ayudas recibirán las familias afectadas?

Además de las transferencias, se entregarán 3.000 kits humanitarios con paneles solares, mantas y elementos de abrigo e higiene. También habrá 175 kits posparto para madres gestantes y lactantes.

RELACIONADO Fuerte llamado del presidente a alcaldes por falta de información sobre afectaciones tras el terremoto

CARE habilitará espacios de protección y acompañamiento para 6.750 mujeres y niñas, mientras que 1.681 personas tendrán acceso a brigadas médicas móviles y apoyo psicosocial.

Por otra parte, Médicos del Mundo ya trabaja en Chocó con acciones para mantener la atención sanitaria en las zonas afectadas. Está previsto el despliegue de equipos médicos comunitarios, entrega de medicamentos e insumos y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas.