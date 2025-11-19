CANAL RCN
Colombia Video

Aníbal Gaviria es el candidato de la Fuerza de las Regiones: Juan Carlos Cárdenas renunció

Durante El Debate de la Gente, espacio de Tribuna RCN, Juan Carlos Cárdenas renunció a su precandidatura presidencial.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
06:25 p. m.
Este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo el Debate de la Gente, un espacio de Tribuna RCN con los candidatos por la Fuerza de las Regiones. Una semana atrás, Héctor Olimpo dejó de hacer parte y hace pocas horas, Juan Guillermo Zuluaga desistió.

El debate de la gente | Estas son las propuestas de los candidatos de la Fuerza de las Regiones
El debate entonces fue entre Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria. Al finalizar, el exalcalde de Bucaramanga renunció a su precandidatura, por lo que el exgobernador de Antioquia quedó como el candidato.

Durante el espacio, Gaviria cuestionó la gestión del Gobierno Petro y, puntualmente sobre la vía al Llano, aseguró que las vías son fundamentales para el desarrollo. Por eso, destacó su labor en Medellín y Antioquia en relación con la construcción de obras que mejoraron la movilidad. Propuso ir de la mano con las concesiones y la descentralización.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

