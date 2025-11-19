CANAL RCN
Colombia

El debate de la gente | Estas son las propuestas de los candidatos de la Fuerza de las Regiones

Conéctese con los canales digitales de Noticias RCN, participe en redes sociales con el #ElDebateDeLaGente y elija aquí al candidato que cree que tiene las mejores propuestas.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
12:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN


El Debate de la Gente es un formato de Noticias RCN que busca acercar a la audiencia a las propuestas de los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026, todo enmarcado en la alianza informativa de Tribuna RCN.

El primer turno será para los tres candidatos de la Fuerza de las Regiones: Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria. Según las reglas establecidas por ellos mismos, se elegirá a un candidato único de esta coalición mediante una encuesta el próximo 1 de diciembre.

¿Cómo se llevará a cabo el primer Debate de la Gente?

Este primer debate se dividirá en seis bloques: cuatro temáticos con preguntas ciudadanas, que serán conducidos por varios colegas de la alianza periodística; un bloque de preguntas entre los candidatos y, al final, un cierre con diez preguntas rápidas de respuesta sí o no.

Mientras escuchan las propuestas, nuestras audiencias podrán elegir en esta página al candidato que crean que mejor lo está haciendo y que podría representar a la coalición en las elecciones del otro año.

RELACIONADO

Estos son los candidatos de la Fuerza de las Regiones

Juan Carlos Cárdenas: Empresario santandereano con experiencia en el sector privado. Fue alcalde de Bucaramanga y recibió el reconocimiento a mejor gestión pública del país en 2023.

Aníbal Gaviria: Exalcalde de Medellín y dos veces gobernador de Antioquia. Es administrador de negocios y ha tenido una larga trayectoria en los sectores público y privado.

Juan Guillermo Zuluaga: Es administrador público, fue alcalde de Villavicencio, ministro de Agricultura durante el gobierno Santos y gobernador del departamento del Meta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Desmantelan en Cali red de corrupción de alimentos: así operaban

Disidencias de las Farc

Violento ataque en Jambaló: disidencias de 'Iván Mordisco' arremetieron contra estación de policía

Accidente de tránsito

Hombre atropelló hasta la muerte a una amiga de su pareja en Suba y huyó

Otras Noticias

SOAT

Cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT: alertan por nuevas estafas digitales

Comprar el SOAT sin riesgos: recomendaciones para evitar caer en estafas, según los expertos.

Artistas

Grupo Frontera anuncia conciertos en Colombia 2026: fechas, ciudades y boletería

Grupo Frontera confirmó conciertos en Colombia para 2026. Revise las fechas, ciudades y detalles de la boletería.

Inglaterra

Imputan nuevos cargos contra el autor del ataque con cuchillo en un tren de Inglaterra

Fútbol Profesional Colombiano

Giro radical para un tradicional equipo del Fútbol Profesional Colombiano: fue vendido

Enfermedades

Estados Unidos reporta cepa de gripe aviar nunca antes vista en humanos