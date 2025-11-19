El debate de la gente | Estas son las propuestas de los candidatos de la Fuerza de las Regiones



El Debate de la Gente es un formato de Noticias RCN que busca acercar a la audiencia a las propuestas de los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026, todo enmarcado en la alianza informativa de Tribuna RCN.

El primer turno será para los tres candidatos de la Fuerza de las Regiones: Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria. Según las reglas establecidas por ellos mismos, se elegirá a un candidato único de esta coalición mediante una encuesta el próximo 1 de diciembre.

¿Cómo se llevará a cabo el primer Debate de la Gente?

Este primer debate se dividirá en seis bloques: cuatro temáticos con preguntas ciudadanas, que serán conducidos por varios colegas de la alianza periodística; un bloque de preguntas entre los candidatos y, al final, un cierre con diez preguntas rápidas de respuesta sí o no.

Mientras escuchan las propuestas, nuestras audiencias podrán elegir en esta página al candidato que crean que mejor lo está haciendo y que podría representar a la coalición en las elecciones del otro año.

Estos son los candidatos de la Fuerza de las Regiones

Juan Carlos Cárdenas: Empresario santandereano con experiencia en el sector privado. Fue alcalde de Bucaramanga y recibió el reconocimiento a mejor gestión pública del país en 2023.

Aníbal Gaviria: Exalcalde de Medellín y dos veces gobernador de Antioquia. Es administrador de negocios y ha tenido una larga trayectoria en los sectores público y privado.

Juan Guillermo Zuluaga: Es administrador público, fue alcalde de Villavicencio, ministro de Agricultura durante el gobierno Santos y gobernador del departamento del Meta.