Arauca logró cobertura del 100% en el PAE: 55.000 estudiantes beneficiados

Arauca escribió una página histórica en materia de garantías sociales y educativas. El departamento alcanzó la universalidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), logrando una cobertura del 100% que beneficiará de manera permanente a más de 55.000 estudiantes durante todo el calendario académico 2026.

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El anuncio lo hizo el director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), Sebastián Rivera Ariza, junto al gobernador Renson Martínez, ante una audiencia conformada por alcaldes, diputados, directivos docentes, educadores, estudiantes, padres de familia y manipuladores de alimentos.

Este logro representa un salto cualitativo significativo para la región, considerando que en 2023 la cobertura apenas alcanzaba el 72%.

En tres años, Arauca pasó de atender a menos de tres cuartas partes de su población estudiantil a garantizar el derecho fundamental a la alimentación escolar para el 100% de los niños y jóvenes matriculados en los siete municipios del departamento, tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Cómo lograron la cobertura 100% del PAE en Arauca?

La sostenibilidad del programa está respaldada por una inversión articulada de $63.200 millones. El Gobierno Nacional, a través de la UAPA, aportó $56.000 millones, mientras que la Gobernación de Arauca destinó $7.200 millones.

Este esfuerzo financiero se complementa con la cofinanciación de las alcaldías locales, consolidando un modelo de corresponsabilidad institucional.

"Todo niño y niña que estudie en Arauca tiene garantizado de ahora en adelante el Programa de Alimentación Escolar; un derecho con protección constitucional que nadie les puede quitar", explicó Rivera Ariza.

El director de la UAPA enfatizó el carácter constitucional del derecho a la alimentación escolar, señalando que se trata de una garantía irrenunciable para la población estudiantil araucana.

PAE en Arauca podría ayudar en disminuir la deserción escolar

Por su parte, el gobernador Martínez Prada destacó el impacto educativo y socialbde esta medida. Indicó que la universalización del PAE permitirá que los estudiantes aprendan en mejores condiciones y contribuirá significativamente a la prevención de la deserción escolar.

Este hecho histórico permite a los estudiantes aprender mejor y previene la deserción en las aulas, asegurando que se busca brindarles las condiciones necesarias para que permanezcan en la escuela y el día de mañana aporten a la sociedad como grandes profesionales.

La universalización del PAE en Arauca se constituye como un referente nacional en materia de política pública educativa, demostrando que la articulación entre diferentes niveles de gobierno puede traducirse en garantías reales para la población más vulnerable.